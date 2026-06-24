Darum spielte Alphonso Davies nicht: "Ablenkungsmanöver"

Julius Schamburg 25.06.2026 • 01:32 Uhr Alphonso Davies kommt auch im dritten Gruppenspiel der WM nicht zum Einsatz. Sein Trainer Jesse Marsch erklärt, was genau es damit auf sich hat.

Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch hat nach der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz mit seinen Aussagen zu Alphonso Davies aufhorchen lassen.

„Alphonso war noch nicht bereit. Ich habe ihn als Ablenkungsmanöver eingesetzt“, erklärte Marsch: „Er hätte heute ohnehin nicht gespielt.“

WM: Doch keine Einsatzminuten für Davies

Diese Worte kamen durchaus überraschend, da Marsch dem Verteidiger des FC Bayern im Vorfeld noch Einsatzminuten in Aussicht gestellt hatte.

Er werde zwar „nicht in der Startelf stehen“, hatte Marsch gesagt: „Aber ja, ich erwarte, dass er spielt.“

Offenbar wollte der Trainer die Schweizer damit nur in die Irre führen, wie er nun selbst bestätigte.

Davies, der sich nach dem abschließenden Gruppenspiel selbst nicht äußerte, war bis zuletzt von einer hartnäckigen Muskelverletzung im Oberschenkel geplagt worden.