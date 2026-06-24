Darum spielte Alphonso Davies nicht: "Ablenkungsmanöver"

Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch hat nach der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz mit seinen Aussagen zu Alphonso Davies aufhorchen lassen.
Darum spielte Davies nicht
„Alphonso war noch nicht bereit. Ich habe ihn als Ablenkungsmanöver eingesetzt“, erklärte Marsch: „Er hätte heute ohnehin nicht gespielt.“
WM: Doch keine Einsatzminuten für Davies
Diese Worte kamen durchaus überraschend, da Marsch dem Verteidiger des FC Bayern im Vorfeld noch Einsatzminuten in Aussicht gestellt hatte.
Er werde zwar „nicht in der Startelf stehen“, hatte Marsch gesagt: „Aber ja, ich erwarte, dass er spielt.“
Offenbar wollte der Trainer die Schweizer damit nur in die Irre führen, wie er nun selbst bestätigte.
Davies, der sich nach dem abschließenden Gruppenspiel selbst nicht äußerte, war bis zuletzt von einer hartnäckigen Muskelverletzung im Oberschenkel geplagt worden.
Für das Sechzehntelfinale am Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER) soll Davies aber wieder zur Verfügung stehen. Als Zweitplatzierter der Gruppe B trifft Kanada im Los Angeles Stadium auf den Zweitplatzierten der Gruppe A.