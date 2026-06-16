Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Mbappé-Jubel

Conrad Fröhlich 17.06.2026 • 00:21 Uhr Kylian Mbappé feierte seinen Führungstreffer gegen Senegal auf kuriose Art und Weise. Dabei hatte er den Flöten-Jubel schon vor der Partie angekündigt.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die klar favorisierten Franzosen gegen einen wacker mithaltenden Gegner aus dem Senegal. Als Kylian Mbappé in der 66. Minute einen Traumpass von Michael Olise zur Führung veredelte, war der Jubel entsprechend groß.

Als der Real-Madrid-Stürmer feiernd abdrehte, jubelte er jedoch nicht auf gewohnte Art. Stattdessen deutete er mit den Händen ein Flötenspiel an. Damit löste er ein Versprechen ein, das der 27-Jährige vor der Partie gegeben hatte.

Zugrunde lag dem Versprechen eine Anekdote, die der französische Kapitän in einer Sendung von Moderator und Comedian James Corden zum Besten gab. Er sprach über seine musikalische Ausbildung und bekam während der Show eine Querflöte gereicht, konnte diese aber nicht richtig bedienen.

Mbappé kann an der Flöte nur bedingt glänzen

„Meine Eltern wollten, dass ich alles ausprobiere, man weiß ja nie.“ Nach der überschaubaren musikalischen Darbietung gestand Mbappé lachend: „Ich habe alles verlernt.“

Dabei willigte er ein, mit der imaginären Flöte seinen bekannten Torjubel (Sprung mit anschließend gekreuzten Armen) zu ersetzen.

„Im ersten Spiel gegen Senegal werde ich es tun – für euch -, falls ich ein Tor schieße“, sagte er zu Corden.

Mbappé nun Rekordtorschütze Frankreichs

Zurück zum Spiel: In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Mbappé mit einem wuchtigen Distanzschuss für den 3:1-Endstand und machte sich damit zum alleinigen Rekordtorschützen Frankreichs. Anschließend verzichtete er jedoch auf den Flöten-Jubel und klatschte stattdessen mit Nationaltrainer Didier Deschamps ab.