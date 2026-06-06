Kanada verpatzt WM-Generalprobe

SID 06.06.2026 • 07:55 Uhr Den Co-Gastgeber plagen kurz vor Turnierstart weiterhin Verletzungsprobleme.

Unter den Augen des noch angeschlagenen Starspielers Alphonso Davies hat Kanada bei seiner WM-Generalprobe einen Dämpfer hinnehmen müssen. In der Nacht zu Samstag kam der verletzungsgeplagte Co-Gastgeber in Montreal trotz klarer Überlegenheit nur zu einem 1:1 (1:0) gegen Irland. In sechs Tagen trifft das Team des früheren Bundesligatrainers Jesse Marsch zum WM-Auftakt in Toronto auf Bosnien und Herzegowina (12. Juni, 21 Uhr).

Die Kanadier dominierten die Partie über weite Strecken und gingen durch ein Eigentor von Jake O’Brien in Führung (23.). Irland, das die WM-Qualifikation verpasst hatte, glich durch Chiedozie Ogbene aus (60.). „Tore machen den Unterschied, ebenso wie Fehler, also müssen wir einfach ein paar Dinge verbessern“, sagte Marsch, der insgesamt dennoch eine „gute Leistung“ sah.

Vor dem WM-Start bleiben jedoch einige Fragezeichen: Die Rückkehr von Kapitän Davies steht noch aus. Der Münchner hatte sich Anfang Mai am Oberschenkel verletzt und arbeitet derzeit im kanadischen Lager an seinem Comeback.

Offener Kaderplatz für Marsch

Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Usbekistan war auch Abwehrchef Moise Bombito vom Feld gehumpelt. Auch er musste gegen Irland zusehen, man werde „geduldig“ mit ihm sein, sagte Marsch und ihn „Schritt für Schritt“ wieder heranführen.