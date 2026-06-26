"Dembélé verschlingt Norwegen": Schnellste Tor-Show seit 72 Jahren

Philipp Heinemann 26.06.2026 • 22:08 Uhr Ousmane Dembélé läuft im WM-Showdown mit Norwegen schon in der ersten Halbzeit heiß. Die norwegischen Gegner verzweifeln regelrecht.

Machtdemonstration von Ousmane Dembélé und der französischen Nationalmannschaft! Der Ballon-d’Or-Gewinner brauchte nur gut eine halbe Stunde, um im finalen WM-Vorrundenspiel gegen Norwegen einen Dreierpack zu erzielen. Oder besser gesagt: zu zelebrieren! Letztlich gewann Frankreich die Partie mit 4:1 (3:1).

Dembélé war von Beginn an unaufhaltsam. Der erste Streich erfolgte in der siebten Minute. Bedient von Kylian Mbappé drang er über den rechten Flügel in den Strafraum ein, schlug einen Haken und jagte den Ball mit dem rechten Fuß ins lange Eck.

Drei Gegenspieler standen ihm zwar im Weg, konnten ihm aber nur tatenlos zuschauen. In der 20. Minute sorgte Dembélé für den zweiten Treffer, wieder auf Vorlage von Mbappé. Diesmal mit dem unwiderstehlichen linken Fuß, aus gut 18 Metern versenkte der Angreifer den Ball erneut im langen Eck.

Dembélé-Show: Die Presse überschlägt sich

Beim dritten Tor fand sich Dembélé in derselben Position wie beim ersten Treffer wieder. Diesmal legte er sich den Ball auf links, erneut segelte der Ball ins lange Eck. Während der 29-Jährige jubelnd abdrehte, warfen die norwegischen Verteidiger, die Dembélé einfach nicht zu fassen bekamen, verzweifelt die Hände in die Höhe. Die Skandinavier waren allerdings auch mit einer B-Elf angetreten.

In Frankreich folgte das Echo sofort: „Nicht zufrieden? Ein Hattrick!“, schrieb L’Equipe. LeParisien jubelte: Die ‚Bleus‘ liegen dank eines Hattricks des „Ballon d’Or“-Gewinners Dembélé in Führung.“

Auch weit über Frankreich hinaus sorgte die Vorstellung für Aufsehen: „Ousmane Dembélé erzielt in der ersten Halbzeit einen atemberaubenden HATTRICK“, titelte die Daily Mail. Die Marca schrieb in Spanien. „Dembélé verschlingt Norwegen“.

Experten haben Mitleid mit Dembélés Gegnern

„Der Platz war teilweise schon sehr, sehr groß. Er kann es mit rechts und links. Der Verteidiger weiß gar nicht, wie er ihn verteidigen soll“, sagte TV-Experte Per Mertesacker im ZDF. Sein Kollege Christoph Kramer befand: „Das Bewegungsmuster von Dembélé: Er ist der beidfüßigste Spieler der Welt.“

Übrigens: Den schnellsten Dreierpack der WM-Geschichte erzielte Erich Probst 1954 für Österreich gegen die damalige Tschechoslowakei. Er benötigte 24 Minuten. Die Nummer zwei im Hattrick-Ranking ist nun Dembélé.

Außerdem reihte sich dieser ein in die Riege der französischen Fußballer, die einen oder mehr Dreierpacks bei einer WM erzielt haben. Der legendäre Just Fontaine war 1958 der erste. Er traf im Gruppenspiel gegen Paraguay (7:3) dreimal und im Spiel um Platz drei gegen Deutschland (6:3) sogar viermal.