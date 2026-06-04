Droht bei der WM ein VAR-Chaos?

Ex-Schiedsrichter fürchtet „etliche Diskussionen“

„In der Konsequenz wird das zu weiteren unnötigen Spielunterbrechungen führen. Ich kann Ihnen jetzt schon garantieren, dass es etliche Diskussionen bezüglich der Gelben Karten geben wird. Da gibt es so viel Handlungsspielraum“, sagte Krug im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und ergänzte: „Was passiert denn, wenn die zweite Gelbe Karte korrekt ist, die erste aber völlig unberechtigt war? Das ist inkonsequent. Dann müsste man genau genommen zukünftig jede Gelbe Karte überprüfen, doch das würde zu noch mehr Unterbrechungen führen – und ist aus meiner Sicht der falsche Weg.“