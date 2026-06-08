"Diese Mannschaft kann überraschen" - Gündogan erkennt DFB-Chancen

SID 08.06.2026 • 06:00 Uhr Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan glaubt, dass die deutsche Mannschaft bei der WM "überraschen" kann. Auch den Bundestrainer lobt er.

Der ehemalige Kapitän Ilkay Gündogan traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft viel zu.

„Ich bin sehr optimistisch und glaube, diese Mannschaft kann überraschen“, sagte der Profi von Galatasaray Istanbul im kicker-Interview. Er schränkte aber auch ein, es fehle noch „der Beweis, dass das Gros der Einzelspieler dauerhaft Halbfinals und Finals der Champions League spielen kann“.

Wenn das als Maßstab für die Klasse des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelten soll, dann „reicht es noch nicht“, sagte Gündogan: „Aber es gibt auf jeden Fall das Potenzial dafür.“ Der 35-Jährige hatte die Mannschaft vor zwei Jahren bei der Heim-EM noch als Kapitän geführt.

Gündogan: Hier eifern andere Nationen Nagelsmann nach

Das Turnier damals galt trotz des bitteren Ausscheidens im Viertelfinale gegen Spanien als Erfolg. Da die WM in den USA, Mexiko und Kanada nun weit weg der Heimat stattfindet, sieht Gündogan für ein positives Turniererlebnis die DFB-Elf in einer Hinsicht besonders in der Pflicht.

Die Menschen „orientieren sich vor allem an Bildern. Deshalb geht es auch darum, welche Bilder die Mannschaft liefert, dass sie sich als Team präsentieren“, sagte er. Nagelsmann, der immer wieder betont, bei der Zusammensetzung des Kaders großen Wert auf ein gutes Teamgefüge zu legen, lobte Gündogan genau dafür.