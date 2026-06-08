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Als Erster im Teamhotel: Ein DFB-Star reist vorzeitig an

DFB-Star taucht vorzeitig im Hotel auf

Die Deutsche Nationalmannschaft erreicht ihr WM-Quartier in den USA. Ein Spieler ist vor allen anderen da.
Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. In Chicago wird der DFB-Tross die ersten Tage der Mission "WM 2026" verbringen. Dabei wandelt man auf den Spuren eines Weltmeisters.
SID
Die Deutsche Nationalmannschaft erreicht ihr WM-Quartier in den USA. Ein Spieler ist vor allen anderen da.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht am Montag ihr Turnier-Quartier in Winston-Salem und sorgt damit in der Stadt in North Carolina direkt für ein wenig WM-Euphorie.

Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate am Nachmittag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler um 18.00 Uhr Ortszeit zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen.

Neuer-Rückkehr bleibt offen – Ouédraogo beim DFB-Team

Ob Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung dabei ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Der Plan ist aber weiterhin, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer beim WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao im Tor steht.

Assan Ouédraogo ist schon seit Sonntag in Winston-Salem. Der Leipziger wurde für den verletzt abgereisten Lennart Karl (Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel) nachnominiert. Der RB-Spieler reiste von Frankfurt aus Direktflug nach Raleigh/Durham von wo noch eine rund 90-minütige Fahrt ins Teamhotel folgte.

„Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen“, sagte Nagelsmann.

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