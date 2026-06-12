WM 2026: Diese Kombination macht das DFB-Duo einzigartig

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 12.06.2026 • 10:50 Uhr Das Innenverteidiger-Duo Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah ist bei der WM gesetzt. Die Rollenverteilung könnte dabei nicht unterschiedlicher sein. Die beiden machen Antonio Rüdiger vergessen.

Der Lachflash sagte viel über das Verhältnis der beiden aus. Als ein Reporter auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag in Winston-Salem mit Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah den Vornamen des Münchners mit englischem Slang aussprach, konnten sich die beiden kaum noch halten. Sich anschließend auf die Fragen zu konzentrieren, fiel dem Innenverteidiger-Duo logischerweise schwer. Es schien, als wüssten sie genau, was der jeweils andere denkt.

Ähnlich vertrauensvoll agieren die beiden auch auf dem Platz. Bei der WM 2026 ist das Duo in der DFB-Innenverteidigung gesetzt. Entsprechend breit war ihre Brust.

Tah und Schlotterbeck überschütten sich mit Lob

Auf der PK überschütteten sich die beiden gegenseitig mit Lob. Schlotterbeck sei ein „überragender Innenverteidiger, den ich jetzt schon ein paar Jahre kennenlernen durfte“. Tah beschrieb seinen Defensivpartner als „besonderer Typ, sehr extrovertiert, immer ein Spruch auf Lager“ und fügte an: „Mag ich.“ Tah gilt in der deutschen Nationalmannschaft und auch in München – im Gegensatz zu Schlotterbeck – eher als ruhiger Zeitgenosse.

So klar die Rollenverteilung abseits des Platzes ist, so eindeutig ist sie auch auf dem Feld – nur eben andersherum.

Tah als Taktgeber, Schlotterbeck die Passmaschine

„Ich finde schon, dass Jonah den Takt vorgibt. Dass er viel lauter ist als ich auf dem Spielfeld. Ich gucke gerne nach ihm, er gibt die Höhe vor. Das macht der Waldi (Anton; Anm. d. Red.) in Dortmund auch“, erklärte Schlotterbeck. Dem BVB-Star tut genau das extrem gut: „Dann kann ich mich bisschen mehr auf mein Spiel fokussieren.“

Auch spielerisch könnten die beiden die Rolle des Innenverteidigers kaum unterschiedlicher interpretieren: Tah das Zweikampfmonster, Schlotterbeck die Spielaufbau-Maschine.

„Vor allem mit dem Ball gibt es in Europa wirklich nicht viele, die auf diesem Niveau unterwegs sind“, lobte Tah seinen Partner. Der BVB-Star verwies auf die starken Abwehraktionen des Münchners gegen die USA und ergänzte: „Er ist ein unglaublich guter Verteidiger vor allem.“ Genau diese Kombination macht die beiden so einzigartig.

Diese Kombination macht das Duo so einzigartig

„Wir profitieren echt voneinander, haben unterschiedliche Stärken. Das ist sehr gut für uns beide. Ich weiß, wenn wir beide unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen bei der WM, sind wir ein sehr, sehr gutes Duo in Europa und der Welt.“

Seit Jahren gehören die beiden zum festen DFB-Stamm. Doch bei dieser WM sind sie noch einmal in der Hierarchie aufgestiegen. Tah ist seit seiner Nachnominierung durch den Ex-Bundestrainer Joachim Löw bei der Europameisterschaft 2016 für den verletzten Antonio Rüdiger (Kreuzbandriss) unverzichtbar, Schlotterbeck ist spätestens seit dem Sommer – nach überstandenem Meniskusriss – erste Wahl bei Julian Nagelsmann.

Der ehemalige Abwehrchef Rüdiger gerät dabei fast schon in Vergessenheit. Der Real-Star ist beim anstehenden Turnier lediglich als Einwechselspieler eingeplant.

DFB-Duo strotzt vor Selbstvertrauen

Als Schlotterbeck die beiden später erneut als „Top-Innenverteidiger-Duo“ bezeichnete, ging ein Gelächter durch den PK-Raum, selbst Tah musste schmunzeln.

„Ich höre viel Gelächter, ich meine das komplett ernst. Jonathan spielt bei Bayern München, ich bei Borussia Dortmund. Wir haben viel erlebt in unserer Karriere. Ich glaube, was Bayern für eine Saison gespielt hat, ist außergewöhnlich. Ich habe einen guten linken Fuß. Deswegen sind wir sehr eingespielt, sind ein unfassbar gutes Duo und brauchen uns jetzt vor anderen Innenverteidiger-Duos auf der Welt nicht verstecken.“