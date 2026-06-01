DFB-Elf: Gute Nachrichten von Neuer

SID 01.06.2026 • 11:15 Uhr Manuel Neuer kehrt auf den Trainingsplatz zurück. Zuletzt fiel der 40 Jahre alte Torwart wegen einer Wadenverletzung aus.

Gute Nachrichten für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft! Einen Tag vor dem Abflug zur WM in den USA, Mexiko und Kanada ist Manuel Neuer zurück im Training auf dem Platz.

Der 40-Jährige, dessen Wade zuletzt mal wieder gezwickt hatte, warf sich beim Abschiedsevent der DFB-Elf am Montag am Frankfurter Verbandscampus im Tor erstmals wieder in ein paar Schüsse.

Einsatz in der Generalprobe gegen die USA?

Neuer absolvierte zunächst lockere Läufe, dann Sprints und stellte sich schließlich auch zum klassischen Torwarttraining in den Kasten. Damit nährte er die Hoffnung, dass er bei der Turniergeneralprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) sein erstes Länderspiel seit dem EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.) bestreiten kann.