DFB-Stars mit besonderer Fan-Aktion

Lars Hinzberg 10.06.2026 • 12:10 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft will ihren Fans bei der WM unter die Arme greifen. Um den hohen Preisen in den USA entgegenzuwirken, überrascht die Mannschaft mit einer besonderen Geste.

Besonders fanfreundlich wird die WM nicht. Neben den horrenden Ticketpreisen machen auch Reise- und Unterbringungskosten das Turnier zu einer enormen finanziellen Herausforderung. Zumindest einen Teil der Kosten wollen die DFB-Stars ihren Fans jetzt abnehmen.

Für mehrere Hundert Fans will die Mannschaft die Busreise zum letzten Gruppenspiel gegen Ecuador bezahlen. Das erklärte der DFB in einer E-Mail an den „Fanclub Nationalmannschaft“.

„Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Dieses Gesamtpaket mit Flug, Unterkunft und natürlich auch der einfache Ticketpreis. Dieses Paket ist natürlich furchtbar teuer. Das ist klar. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen“, machte auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Dienstag auf einer Pressekonferenz klar.

Deshalb wolle man den Anhängern „zumindest ein bisschen helfen“, führte er weiter aus. Für insgesamt 600 von ihnen soll nun immerhin die Reise zwischen den New Yorker-Stadtteilen Manhattan und New Jersey gezahlt werden, wenn die deutsche Elf in East Rutherford das Sechzehntelfinale perfekt machen will.

Die Entscheidung dazu soll aus dem Mannschaftsrat gekommen sein. Gelten wird die Aktion für Mitglieder des „Fanclub-Nationalmannschaft“. Sollte die Nachfrage die 600 Tickets übersteigen, werden die Plätze ausgelost.

WM wird zur finanziellen Belastung für die Fans

Für eine rund 30-minütige Zufahrt hatte das Transportunternehmen NJ zuletzt Preise von 90 bis 130 Euro aufgerufen. Der reguläre Preis außerhalb der WM-Zeiten soll bei etwa 12,90 Euro liegen. Bei der Anreise mit dem Auto werden bis zu 173 Euro für ein Parkticket fällig.

Für viele Fans dürfte die kommende Weltmeisterschaft also vor allem eines werden: teuer. Neben den Reise- und Hotelkosten erreichen auch die Ticketpreise nie dagewesene Dimensionen. Das teuerste Ticket für das Finale liegt aktuell bei 11.000 Dollar. Das entspricht 9.523,60 Euro. In Katar war die teuerste Karte 2022 noch für 1.600 Dollar (1.385 Euro) angeboten worden.

Der Eintritt für alle drei deutschen Gruppenspiele kostete die Fans 575 Euro in der günstigsten Kategorie. Bei einem möglichen Weg bis ins Finale kämen 5.975 Euro zusammen. FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte das Vorgehen: „Wir befinden uns in dem Markt, in dem die Unterhaltungsbranche weltweit am weitesten entwickelt ist. Deshalb müssen wir Marktpreise anwenden.“