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Völler übt Ticket-Kritik: "Furchtbar teuer, schwierig nachzuvollziehen"

Völler kritisiert Ticketpreise scharf

Rudi Völler kritisiert die Ticketpreise bei der Fußball-WM scharf. Der DFB-Sportdirektor kann den Unmut der Fans nachvollziehen.
Für Rudi Völler ist es bereits die dritte verschiedene Funktion bei einer Weltmeisterschaft. SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer hebt seine Bedeutung für das DFB-Team hervor.
Julius Schamburg
Rudi Völler kritisiert die Ticketpreise bei der Fußball-WM scharf. Der DFB-Sportdirektor kann den Unmut der Fans nachvollziehen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die Entwicklung der Ticketpreise für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada scharf kritisiert.

„Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Dieses Gesamtpaket mit Flug, Unterkunft und natürlich auch der einfache Ticketpreis. Dieses Paket ist natürlich furchtbar teuer. Das ist klar. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen“, sagte Völler auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Völler: „Es ist einfach zu viel“

Jüngst hatte Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands, die viel kritisierte Entwicklung noch verteidigt. „Die FIFA wird ihre Gründe haben, solche Preise zu verlangen“, merkte Völler kritisch an.

Das Ziel sei es, „zumindest ein bisschen zu helfen“ und die deutschen Fans zu unterstützen. „Aber Sie haben ja recht. Es ist einfach zu viel. Zu teuer. Aber man kann es leider nicht mehr ändern jetzt“, ärgerte sich Völler.

Das teuerste Ticket für das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte zum Nennwert etwa 1.600 Dollar gekostet, während die teuerste Karte für das Endspiel des diesjährigen Turniers (11. Juni bis 19. Juli) offiziell etwa 11.000 Dollar kostet.

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