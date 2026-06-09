Völler übt Ticket-Kritik: "Furchtbar teuer, schwierig nachzuvollziehen"

Julius Schamburg 09.06.2026 • 19:27 Uhr Rudi Völler kritisiert die Ticketpreise bei der Fußball-WM scharf. Der DFB-Sportdirektor kann den Unmut der Fans nachvollziehen.

„Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Dieses Gesamtpaket mit Flug, Unterkunft und natürlich auch der einfache Ticketpreis. Dieses Paket ist natürlich furchtbar teuer. Das ist klar. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen“, sagte Völler auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Völler: „Es ist einfach zu viel“

Jüngst hatte Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands, die viel kritisierte Entwicklung noch verteidigt. „Die FIFA wird ihre Gründe haben, solche Preise zu verlangen“, merkte Völler kritisch an.

Das Ziel sei es, „zumindest ein bisschen zu helfen“ und die deutschen Fans zu unterstützen. „Aber Sie haben ja recht. Es ist einfach zu viel. Zu teuer. Aber man kann es leider nicht mehr ändern jetzt“, ärgerte sich Völler.