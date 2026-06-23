DFB-Team: Beim letzten Mal ging es komplett schief

SID 23.06.2026 • 19:09 Uhr Nach dem Ausfall von Nico Schlotterbeck sollen die Angriffe nun an Antonio Rüdiger und Jonathan Tah abprallen. Beim letzten gemeinsamen Startelfeinsatz ging das gehörig schief.

Ihren bislang letzten gemeinsamen Startelfeinsatz in der Nationalmannschaft würden Antonio Rüdiger und Jonathan Tah am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen. Beim Fehlstart in die WM-Qualifikation in der Slowakei (0:2) erlebten die Innenverteidiger einen gruseligen Abend. In den Medien wurde das Duo nach der Blamage von Bratislava als „Sicherheitsrisiko“ eingestuft, Rüdiger gar als „Schlappwehrchef“ verspottet.

Gute neun Monate nach diesem verheerenden Auftritt sollen Rüdiger und Tah die deutsche Abwehr auf der Jagd nach dem fünften Stern zusammenhalten. Nach dem bitteren WM-Aus von Nico Schlotterbeck (Innenbandverletzung im Sprunggelenk) vertraut Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Ü30-Recken mit Gardemaß. Ein Problem? Rudi Völler beruhigt.

Rüdiger sei zwar „ein anderer Typ“ als der spielstarke Schlotterbeck, aber er habe „seine Qualitäten im Luftkampf und im Zweikampf mit seiner Schnelligkeit“, sagte der DFB-Sportdirektor bei MagentaTV. Zudem lobte er die „große Erfahrung“ des 33-Jährigen, der gerade erst seinen Vertrag bei Champions-League-Rekordsieger Real Madrid verlängert hat.

Doch funktioniert auch das Zusammenspiel mit dem drei Jahre jüngeren Tah noch so gut wie über weite Strecken bei der Heim-EM vor zwei Jahren? Die Rollenverteilung hat sich inzwischen verändert.

„Er ist der neue Chef“, räumte Rüdiger ein: „Jeder hat seine Zeit, jetzt ist seine Zeit.“ Tah, der am Donnerstag beim Gruppenfinale gegen Ecuador in East Rutherford sein 50. Länderspiel bestreitet, habe beim FC Bayern „nochmal einen richtigen Schub mitgenommen“.

DFB-Duo startete bei Slowakei-Pleite

Von Tahs neuen Führungsqualitäten soll auch Rüdiger (84 Länderspiele) profitieren. Die zweite Halbzeit gegen die Elfenbeinküste (2:1) dient als Mutmacher. Zwar harmonierten Tah und Rüdiger noch nicht perfekt, die DFB-Auswahl blieb aber ohne Gegentor und drehte das Spiel.

Dabei hat Nagelsmann das Duo nach der Niederlage in der Slowakei nicht mehr zusammen von Beginn an aufgeboten. Drei Tage nach dem mehr als unglücklichen Auftritt durfte Rüdiger gegen Nordirland (3:1) erneut beginnen und räumte seinen Platz kurz vor dem Ende für den eingewechselten Tah. Danach war der ehemalige Stuttgarter länger verletzt, im März legte sich der Bundestrainer auf Tah und Schlotterbeck im Zentrum fest.

Rüdiger akzeptierte seine neue Rolle klaglos, erntete dafür viel Respekt im DFB-Lager und überschüttete seine „Erben“ mit Lob. Auch wenn er einräumte, dass es nicht einfach sei, „auf der Bank zu sein“. Tah, sagte Rüdiger, „stellt einfach was dar“, allein von der Physis her. Und Schlotterbeck habe „einen linken Fuß aus Gold“.

WM 2026: Klopp sieht Probleme bei neuem Innenverteidiger-Duo

Genau darin sieht Jürgen Klopp jetzt ein Problem. „Wir sind es gewöhnt, dass Schlotterbeck ins Mittelfeld rein dribbelt und dann auf links oder den Diagonalball spielt. Das ist ein wichtiges Element des Spiels. Diesen Diagonalball können wir aber ohne ihn nicht mehr spielen“, sagte er.

Rüdiger habe es bei seinem Kaltstart „wirklich gut gemacht“. Er sei „erfahren genug“ und spiele „seit Jahren auf allerhöchstem Niveau“. Doch einen „linken Fuß“ könne man ihm nicht ankleben.

Das Aufbauspiel des viermaligen Weltmeisters wird sich dadurch schon gegen Ecuador verändern. Da die DFB-Auswahl als Gruppensieger schon ihr erstes WM-Etappenziel erreicht hat, können sich Tah und Rüdiger dann für die K.-o.-Phase einspielen.