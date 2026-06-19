DFB-Team: Musiala reagiert auf Experten-Zoff

Johannes Vehren 19.06.2026 • 17:56 Uhr Vor dem WM-Auftakt gegen Curacao entbrannte unter den Experten eine Debatte, ob Jamal Musiala in der Startelf stehen soll. Nun reagiert der DFB-Star.

Davon bekam Musiala allerdings nichts mit, wie er in einem Interview mit der Bild erklärte: „Sie dürfen mir glauben: Ich sehe und lese davon nichts, was Experten sagen. Ich kann mir auch so gut vorstellen, was gesagt wird, ich bin ja nun schon eine Weile im Fußballgeschäft.“

Der 23-Jährige fügte hinzu: „Aber ich bleibe bewusst lieber weg von diesen Dingen, die über mich gesagt oder geschrieben werden. Ich fokussiere mich nur auf mich. Für mich ist das Wichtigste, dass mein Kopf immer frei ist. Nur dann kann ich mich auf dem Platz frisch fühlen.“

Musiala-Diskussion unter Experten

Vor dem Curacao-Spiel hatten Klopp und Müller bei MagentaTV offen diskutiert, ob Deniz Undav die bessere Wahl für die Startelf wäre.

Müller hatte Undav als „exzellente Option“ bezeichnet und ergänzte: „Er hat einfach einen Riecher. Ich habe mich auf diese Undav-Idee eingeschossen.“ Klopp sagte: „Wir haben Undav ins Spiel gebracht, denn er kann auf der 10 spielen.“

Lothar Matthäus widersprach beiden daraufhin vehement und war sehr verwundert über diese Sichtweise. „Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen. Da fehlt mir das Feingefühl“, klagte er in der Bild. Im Nachgang reagierte Klopp nochmals auf die Kritik.