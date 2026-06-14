Einzelkritik zum Deutschland-Spiel: Glatte 1 für WM-Neuling

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 14.06.2026 • 21:50 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft legt bei der WM mit einem Traumstart los - Viele Spieler glänzen - allen voran ein Youngster. Die SPORT1-Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft legt bei der WM 2026 einen gelungenen Start hin – beim Duell mit Underdog Curacao (7:1) feuert die Elf von Julian Nagelsmann aus allen Rohren.

Jamal Musiala darf einen wichtigen Treffer bejubeln, Deniz Undav betreibt mächtig Eigenwerbung – und bekommt als einer von drei Spielern die Bestnote. Ein Außenverteidiger feiert ein traumhaftes WM-Debüt.

Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive fällt aber auch ein DFB-Star ab. Die SPORT1– Einzelkritik.

Brown zementiert Stammplatz mit Gala

MANUEL NEUER

Wurde natürlich rechtzeitig zum Start in diese Weltmeisterschaft fit und erlebte zu Beginn einen weitgehend ruhigen Tag. Der erste ernsthafte Schuss auf sein Tor war dann aber sofort drin (21. Minute). Problem für den Routinier: Kimmich hatte den Ball abgefälscht. Verzückte mit einer Kopfabwehr nahe der Mittellinie die Fans (54. Minute). Durfte danach wieder in den Ruhemodus schalten und bekam keine Probleme dabei. SPORT1–Note: 2,5

NATHANIEL BROWN

Startete nach zwei Minuten den ersten Vorstoß Richtung gegnerisches Tor und glänzte kurze Zeit später mit einem tollen Pass auf Musiala, der für echte Gefahr sorgte. Beim WM-Debüt insgesamt fleißig und flexibel unterwegs. Krönte seine gute Leistung mit dem Tor zum 5:1. Dürfte auf der linken Verteidigerposition vorerst fest gesetzt sein. SPORT1-Note: 1

JONATHAN TAH

Leistete sich in den ersten 20 Minuten gleich zwei seltsame und für ihn untypische Fehler. Anschließend nicht zu sehen und kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ er sich an der Seitenlinie übertölpeln. Keine gute Vorstellung im ersten Abschnitt, aber nach der Pause fing er sich. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

NICO SCHLOTTERBECK

Fing so manchen tiefen Pass gut ab, hatte kurz vor dem Gegentor aber das Pech, dass der Ball beim Gegner landete. Seine besten Szenen: Ein wuchtiger Kopfball nach Kimmichs Freistoßflanke (28. Minute) und natürlich der Treffer in Minute 38 – wie aus dem Lehrbuch! Übernahm insgesamt deutlich mehr Verantwortung als in anderen Partien. Guter Auftritt. SPORT1-Note: 2

WM-Start: Wirtz reibt sich auf

JOSHUA KIMMICH

Einmal mehr der Mann für die ruhenden Bälle, ansonsten im ersten Abschnitt aber ohne großen Einfluss auf das deutsche Spiel. Das änderte sich kurz nach Wiederanpfiff: Der Pass, den Musiala zum 4:1 nutzte, war sensationell. Danach mit viel Licht, aber auch mit Schatten. Beispiel: Sein Ballverlust nach 75 Minuten, der Curacao eine dicke Chance ermöglichte. Das machte er mit seiner Vorlage auf Undav aber sofort wieder gut. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC

Trat immer wieder als eine Art „Quarterback“ auf, indem er im Aufbau zwischen die Innenverteidiger rutschte und die Möglichkeit zum klugen Pass wartete. Beim Gegentor war der 22-Jährige nicht auf dem Posten und blieb offensiv ohne große Aktionen. Versuche aus eigentlich guter Schussposition landeten auf der Tribüne. Aber: Im Passspiel wieder eine Bank. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA

Robust, konzentriert und obendrein bei der 1:0-Führung mit einem ganz feinen Füßchen. Befand sich lange auf dem Weg zur Bestnote, baute aber im Laufe der ersten Halbzeit ab und war nicht mehr so präsent (zum Beispiel beim Gegentreffer…). Nach der Pause wieder mehr in der Spur, große Taten vollbrachte er allerdings nicht – war nicht nötig. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ

Hatte zunächst keine großen Probleme, sich durch die gegnerischen Reihen zu wuseln. Allerdings wirkte er irgendwann genervt, dass zeitweise so gar nichts klappen wollte. Konnte sich aber nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben. Als er in der zweiten Halbzeit teils viel Platz hatte, nutzte er den nicht ausreichend. SPORT1-Note: 3

Sané unkonzentriert – Undav liefert komplett ab

JAMAL MUSIALA

Startete fleißig in die Partie und kam auch immer wieder in gute Positionen, viel verpuffte aber. Immerhin war zu spüren, dass er robuster und mutiger auftrat als zuletzt. Der Lohn: Sein Tor zum zwischenzeitlichen 4:1. Musste einen Schreckmoment überstehen, als er etwas härter gefoult wurde und durfte nach 64 Minuten Feierabend machen. Guter Auftritt mit Luft nach oben. SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ

Hatte in der ersten Halbzeit viele Ballkontakte, machte daraus aber zu wenig. Hinzu kamen seltsame Pässe und ein völlig unnötiger Hackentrick, der beim Stand von 1:1 wirklich nicht angebracht war. Ein Aktivposten, aber viel zu unkonzentriert. Vergab in der 63. Minute allein vorm Tor und verstolperte kurze Zeit später den Ball. Die Kugel landete im Seiten-Aus. Das muss mehr kommen, aber der Wille war da. SPORT1-Note: 4

KAI HAVERTZ

In den ersten 30 Minuten kaum existent, dann tauchte und taute er auf und durfte sich mit seinem Elfmetertor zum 3:1 Selbstbewusstsein holen – da war er ganz sicher! Blieb länger im Schongang, bis er er spät nochmal mit einem feinen Heber zum 7:1 (88.) in Erscheinung trat. Im Stile eines Toptorjägers, in den entscheidenden Momenten eiskalt. Und dennoch kann er sogar noch mehr liefern. SPORT1-Note: 1

DENIZ UNDAV

Kam nach 64 Minuten für Musiala ins Spiel und legte kurz darauf Browns Treffer zum 5:1 per Hacke vor – sehenswert! Und dann stach der Joker auch noch selbst zu (77. Minute), ehe er bei Havertzs zweitem Treffer erneut mit einem Assist glänzte. SPORT1-Note: 1

ANTONIO RÜDIGER

Löste ab der 73. Minute Tah in der Innenverteidigung ab. Viel zu tun gab es da nicht mehr. SPORT1–Note: keine Bewertung

DAVID RAUM

Ab der 73. Minute ersetzte er Brown und half beim Verwalten des Spiels mit. SPORT1–Note: keine Bewertung

LEON GORETZKA

Durfte ab der 73. Minute für Nmecha in die Partie. SPORT1–Note: keine Bewertung

WALDEMAR ANTON