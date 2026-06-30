Doch keine PK mit Nagelsmann nach WM-Aus

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 30.06.2026 • 10:08 Uhr Die ursprünglich angedachte Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft findet doch nicht statt. Das lässt Raum für Spekulationen.

Die für den Fall eines WM-Ausscheidens angedachte Abschluss-Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann findet nun doch nicht statt.

Nach SPORT1-Informationen haben die Verantwortlichen nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay noch lange bis in die Nacht hinein überlegt. Letztlich lautete der Entschluss: Es wird keine PK im DFB-Teamcamp in Winston-Salem mehr geben.

Stattdessen fliegen die Spieler am Dienstag direkt nach Hause und anschließend in den Urlaub. Bundestrainer Nagelsmann und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) planen, sich auf irgendeinem anderen Wege zu äußern. Noch ist nicht klar wie.

Raum für Spekulationen um Nagelsmann

Das Vorgehen bietet Raum für Spekulationen, auch was die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann angeht. Der 38-Jährige, dessen Vertrag bis zur EM 2028 läuft, hatte unmittelbar nach dem WM-Aus bekräftigt, weitermachen zu wollen.