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Doch keine PK mit Nagelsmann nach WM-Aus

DFB verzichtet auf Abschluss-PK

Die ursprünglich angedachte Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft findet doch nicht statt. Das lässt Raum für Spekulationen.
Julian Nagelsmann scheiterte mit dem DFB-Team im Sechzehntelfinale
Julian Nagelsmann scheiterte mit dem DFB-Team im Sechzehntelfinale
© IMAGO/IPA Sport
Manfred Sedlbauer, Stefan Kumberger, Maximilian Lotz
Die ursprünglich angedachte Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft findet doch nicht statt. Das lässt Raum für Spekulationen.

Die für den Fall eines WM-Ausscheidens angedachte Abschluss-Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann findet nun doch nicht statt.

Nach SPORT1-Informationen haben die Verantwortlichen nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay noch lange bis in die Nacht hinein überlegt. Letztlich lautete der Entschluss: Es wird keine PK im DFB-Teamcamp in Winston-Salem mehr geben.

Stattdessen fliegen die Spieler am Dienstag direkt nach Hause und anschließend in den Urlaub. Bundestrainer Nagelsmann und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) planen, sich auf irgendeinem anderen Wege zu äußern. Noch ist nicht klar wie.

Raum für Spekulationen um Nagelsmann

Das Vorgehen bietet Raum für Spekulationen, auch was die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann angeht. Der 38-Jährige, dessen Vertrag bis zur EM 2028 läuft, hatte unmittelbar nach dem WM-Aus bekräftigt, weitermachen zu wollen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler gab ihm Rückendeckung. „Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weitermachen“, sagte Völler, räumte aber auch ein: „Ich bin nicht der DFB alleine, ich habe das nicht alleine zu entscheiden.“

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