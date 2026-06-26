WM: Die kaum bekannte Seite von Marc Cucurella

SID 26.06.2026 • 20:33 Uhr Marc Cucurella, der Verteidiger mit der langen, lockigen Mähne, ist Spaniens Publikumsliebling - auch weil der Vater eines autistischen Sohnes offen über mentale und private Probleme spricht.

Marc Cucurella postet auch die typischen Bling-Bling-Fotos eines Fußball-Millionärs. Privatjets, Luxushotels, teure Autos. Aber was Cucurellas Fans bei Instagram wirklich begeistert, sind die Bilder mit seiner Ehefrau Claudia und den gemeinsamen Kindern Mateo, Rio und Bella. Beim Rutschen, Ponyreiten, Kuscheln oder Malen.

Cucurella, Spaniens Wirbelwind auf der linken Seite mit der langen, lockigen Mähne, wurde schon mit 21 Jahren Vater. Es war nicht einfach, „niemand bringt dir bei, Vater zu sein, aber letztlich lernst du es“, sagt der Linksverteidiger.

Längst sind seine Kinder „der Mittelpunkt“ seines Lebens, sie geben ihm Kraft. Besonders Mateo habe ihn gelehrt, die Welt mit anderen Augen zu sehen und zu wissen, was wirklich wichtig ist.

„Ein autistisches Kind versteht Dinge nicht wie seine Geschwister, man muss lernen, es zu verstehen“, erklärt Cucurella. Mateo stelle die Familie vor große Herausforderungen, schenke ihr aber auch viele Momente des Glücks: „Man sieht sein Kind, dem es nicht gut geht, und weiß nicht, wie man helfen soll. Aber wenn er etwas erreicht, selbst einen kleinen Fortschritt, gibt das viel mehr Zufriedenheit.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Cucurella genießt große Beliebtheit in Spanien

In Deutschland ist Cucurella vor allem wegen des Viertelfinals bei der Heim-EM 2024 bekannt, die DFB-Fans erinnern sich immer noch mit Grausen an sein nicht gepfiffenes Handspiel und das Aus gegen den späteren Europameister. In Spanien wird der 27-Jährige, der ein bisschen aussieht wie Tingeltangel-Bob von den Simpsons, hingegen sehr geschätzt – weil er für die Künstler im Team immer rennt, immer fightet, immer alles gibt.

Cucurella lacht viel, sorgt mit seinen Witzen auch vor dem Gruppenfinale gegen Uruguay in der Nacht zum Samstag (2 Uhr MESZ im LIVETICKER) für gute Stimmung – er scheut sich aber nicht, offen darüber zu sprechen, dass auch Profi-Fußballer trotz ihres ganzen Geldes mentale und private Probleme haben.

Cucurella künftig für Real Madrid im Einsatz

Nach fünf Jahren in England bei Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea zieht es Cucurella nach der WM zurück in die Heimat, für rund 55 Millionen Euro wechselt er zu Real Madrid. Das sei ein „großer Schritt“ in seiner Karriere, betont Cucurella, der einst beim FC Barcelona ausgebildet wurde, beim Erzrivalen der Königlichen aber nie den Durchbruch schaffte.

Wer von Anfang an immer auf Cucurella gesetzt hat, ist Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente. Der 65-Jährige kennt „Cucu“ aus gemeinsamen Zeiten bei den U-Nationalteams, schon damals war Cucurella kein eleganter, aber aggressiver und laufstarker Linksverteidiger. „Er ist eine sichere Bank. Ich weiß, wie gut er mit Druck umgehen kann“, unterstreicht de la Fuente: „Er ist immer da, wenn man ihn braucht.“