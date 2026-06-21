Emotionales deutsches WM-Debüt

SID 21.06.2026 • 05:48 Uhr In seinem ersten WM-Spiel trägt Nadiem Amiri entscheidend zum deutschen Erfolg bei - und seine Liebsten schauen in Toronto zu.

Ein erfolgreiches WM-Debüt, eine entscheidende Torvorlage – und das alles vor den Augen der gesamten Familie: Nadiem Amiri war überglücklich.

„Ich musste 25 Karten organisieren, was sehr, sehr viel ist. Das Spiel so zu drehen mit der Vorlage zum 1:1, ist für mich das perfekte Debüt gewesen“, sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 2:1 (0:1)-Sieg im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto.

Fast ein Heimspiel für Amiri in Toronto

Seine Familie mütterlicherseits wohnt in der kanadischen Metropole, auch Amiris Ehefrau Nele und die beiden Söhne waren vor Ort. Sie sahen, wie der Mittelfeldspieler in der 60. Minute ins Spiel kam. Kurz darauf schlug er die Flanke, die Deniz Undav (68.) zum Ausgleich vollendete.

„Ich hatte ein, zwei Minuten vorher schon eine Flanke auf Deniz gebracht, die dann zum Eckball geworden ist. Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Als der Ball vom Fuß weggegangen ist, wusste ich: Der ist drin“, sagte er.

Die Emotionen in diesem wichtigen Moment konnte der 29-Jährige noch gar nicht vollumfänglich greifen.

Amiri: „Das ganze Stadion ist durchgedreht“

„Alle haben gejubelt, nicht nur ich. Das ganze Stadion ist beim 1:1 durchgedreht, weil es ein erlösender Moment war für uns alle. Wir Spieler haben so viel Druck auf dem Kessel bei solchen Spielen. Wenn sich der Knoten löst, sind immer viele Emotionen dabei. Da freuen sich alle. Beim 2:1: Wie alle mitgejubelt haben, alle reingerannt sind: Solche Bilder haben wir lange nicht mehr gesehen“, sagte Amiri.