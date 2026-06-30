Erschreckende Undav-Werte bei DFB-Aus

SID 30.06.2026 • 11:25 Uhr Ertragloser Ballbesitz, kaum Ballkontakte und historisch viele Fehlschüsse vom Elfmeterpunkt: Statistiken zum deutschen WM-Aus.

Deutschland ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika nach einer denkwürdigen Partie gegen Paraguay brutal im Elfmeterschießen mit 3:4 gescheitert. Die Zahlen zum Drama von Foxborough.

Ende eines Mythos: Gegen Deutschland ins Elfmeterschießen? Nicht zu gewinnen! Das galt bis zum Debakel in Foxborough, bei dem auch dieser Nimbus fiel. 1982 gegen Frankreich, vier Jahre später gegen Mexiko, auf dem Weg zum WM-Triumph 1990 gegen England sowie bei der Heim-WM 2006 gegen Argentinien – immer setzten sich die DFB-Mannschaften durch, insgesamt gab es dabei nur einen Fehlschuss, den von Uli Stielike 1982. Jetzt verschossen in Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah gleich drei Profis.

Ertragloser Ballbesitz: Das Team von Julian Nagelsmann rannte an. Immer und immer wieder spielten Kapitän Joshua Kimmich und Co. um den Strafraum der Südamerikaner herum – aber ohne zündende Ideen. Die deutsche Mannschaft kam am Ende laut des Datenanbieters Opta auf 75,4 Prozent Ballbesitz – in K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften hatte einzig Passmaschine Spanien 2018 gegen Russland (79,3) und 2022 gegen Marokko (76,8) noch mehr das Spielgerät an den eigenen Füßen – und verlor ebenso beide Partien nach Elfmeterschießen.

Undav mit nur neun Ballkontakten

Ungezielte Flanken: Einmal klappte es – Florian Wirtz flankte und fand den Kopf von Kai Havertz. Die Hoffnung, dass der verdiente Ausgleich (54.) die Fesseln sprengen würde, war groß. Doch insgesamt blieben die Aktionen der deutschen Offensivspieler viel zu unpräzise. Insgesamt segelten inklusive der Ecken 55 Hereingaben in den Strafraum des Gegner – so viele hatte noch kein WM-Teilnehmer seit Beginn der Statistikerhebung 1966 geschlagen. Doch nur zehn kamen beim Mitspieler an. Und Paraguays starker Keeper Orlando Gill wurde mit sechs Abschlüssen auf sein Tor auch nicht übermäßig geprüft.