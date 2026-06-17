Doppelpacker Haaland: Partybefehl für die Fans

SID 17.06.2026 • 03:39 Uhr Der Superstar führt seine Norweger mit einem Doppelpack zum Sieg beim WM-Auftakt.

Erling Haaland strahlte. „Das erste Tor war nice, und das zweite noch besser“, sagte Norwegens Superstar, der bei seinem WM-Debüt gleich mal mit einem Doppelpack startete.

Und so die Fußball-Wikinger zu einem erfolgreichen Comeback auf der großen Bühne führte. „Ich hoffe, die Fans feiern jetzt ein bisschen“, sagte Haaland und gab damit den Partybefehl.

Durch das 4:1 (2:1) gegen den Irak besitzen Haalands Norweger nach ihrem ersten WM-Spiel seit 1998 gute Karten auf das Weiterkommen. Nächster Gegner ist der Senegal, danach wartet noch Titel-Topfavorit Frankreich in Gruppe I. „Die nächsten Spiele werden viel schwieriger als dieses, also müssen wir besser spielen, noch besser“, sagte Haaland.

Doch nach dem erfolgreichen Auftakt ins Turnier war der Starstürmer erst einmal vor allem erleichtert und „stolz“.