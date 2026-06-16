WM 2026: Warum "Braut Haaland" auf Haalands Trikot steht

Maximilian Huber 16.06.2026 • 22:21 Uhr Wenn Erling Haaland bei der WM für Norwegen aufläuft, wird der Name "Braut Haaland" auf dem Trikot des Stürmers zu lesen sein. Das steckt dahinter.

Wenn Erling Haaland für seinen Verein Manchester City auf dem Platz steht, ist der Name „Haaland“ auf seinem Trikot zu lesen. Bei Auftritten des 25-Jährigen für Norwegen ist allerdings ein anderer Name auf dem Rücken zu finden.

Seit September 2025 steht beim Stürmerstar bei seinen Einsätzen in der norwegischen Nationalmannschaft „Braut Haaland“ auf dem Trikot. Der Hintergrund ist familiärer Natur.

Darum steht „Braut Haaland“ auf dem Trikot

Denn: „Braut“ ist der Nachname von Haalands Mutter, der ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin Gry Marita Braut. Seinen wohl bekannteren Nachnamen hat der Torjäger von seinem Vater, dem ehemaligen Manchester-City-Profi Alf-Inge Haaland.

Die Änderung spiegelt sowohl Tradition als auch Identität in seiner Heimat wider. In Norwegen dienen Nachnamen oft als Ausdruck familiärer Herkunft und regionaler Wurzeln, weshalb er sich im vergangenen Jahr zu diesem Schritt entschieden hatte.

In den sozialen Medien, wie beispielsweise auf Instagram, tritt Haaland schon seit Längerem unter seinem vollen Namen auf. Mit „Braut Haaland“ will der Stürmerstar also auch die mütterliche Seite seiner Familie sichtbar machen.