"Du bist ein Spektakel": Fußballwelt verneigt sich vor Messi

SPORT1 17.06.2026 • 06:32 Uhr Lionel Messi verzaubert einmal mehr alle und vergrößert sein Denkmal. Die Fußballwelt liegt dem Argentinier zu Füßen.

Ein Mythos, eine Legende, ein Geschenk: Die Fußballwelt verneigt sich einmal mehr vor Lionel Messi. Die internationale Presse feiert den argentinischen Superstar, der mit seinen WM-Treffern 14, 15 und 16 gegen Algerien (3:0) den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt hat.

ARGENTINIEN

Clarín: „Jedes Tor, das er von nun an sammelt, wird die Angelegenheit für Kylian Mbappé erschweren. Von Beginn an und mit einer Energie, die über das Alter hinausgeht – er wird in einer Woche 39 –, wirkt Messi auf dem Platz so scharf wie eh und je und lässt die Fans wieder träumen.“

La Nación: „Die Nacht in Kansas City wird wegen eines weiteren Meilensteins in Lionel Messis Karriere in Erinnerung bleiben. Mit 38 Jahren startete er die Titelverteidigung mit einer unvergesslichen Leistung und ist nun nur noch ein Tor davon entfernt, der beste WM-Torschütze aller Zeiten zu werden.“

ENGLAND

Daily Mail: „Messis magische Nacht. Das jugendliche Aussehen mag zwar nicht mehr da sein, aber genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt bewies Messi, dass seine Magie noch immer lebendig ist und nichts von ihrer Wirkung verloren hat.“

Guardian: „In seinem 200. Länderspiel unternahm er einen weiteren Schritt, um seinen Platz als größter Fußballer in der Geschichte des Sports zu festigen.“

Sun: „Wer auch immer die Drehbücher für Lionel Messi schreibt, hat es wieder getan.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Argentinien siegt im Gefolge eines historischen Lionel Messi. Perfekte Antwort auf Kylian Mbappé – er überholt den doppelt treffenden Kapitän der Bleues gleich wieder mit einem Dreierpack.“

Dauphiné: „Messi geht in die Geschichte ein. Dieser Spieler ist unglaublich. Lionel Messi erzielt einen Hattrick, und das gesamte Stadion skandiert seinen Namen.“

Le Parisien: „Der unvergängliche Lionel Messi. An diesem Mittwoch hatte sich der argentinische Star vorgenommen, Rekorde zu brechen. Die argentinische Legende zeigt gegen Algerien eine heldenhafte Leistung, schreibt weiterhin Geschichte und hat nun 16 Tore im größten Turnier der Welt erzielt.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Leo Messi, du bist ein Spektakel. Der Champion versetzt die Vereinigten Staaten mit zwei Toren mit dem linken und einem mit dem rechten Fuß in Ekstase: Die Welt liegt ihm zu Füßen. Alles lässt sich anhalten, außer der Zeit. Und das stimmt nicht ganz. Versuchen Sie das mal Lionel Andrés Messi Cuccittini zu erzählen.“

Gazzetta dello Sport: „Es fehlen die Worte, nur Emotionen. Messi greift nach dem Zepter und schwenkt es kraftvoll vor seinen Untertanen. Von Abdankung keine Spur. Eins, zwei, drei Tore in seinem 200. Länderspiel für Argentinien. Amerika liegt dem kleinen großen Propheten zu Füßen, der Algerien überrollt und die Konkurrenz daran erinnert, dass der Titel des amtierenden Weltmeisters ihm gehört.“

PORTUGAL

A Bola: „Die Welt hat sich einmal mehr dem Genie von Lionel Messi ergeben. Er lässt das scheinbar Unmögliche mühelos aussehen. Mit 38 Jahren erinnerte der Kapitän der Albiceleste die Welt einmal mehr daran, dass es immer noch Abende gibt, an denen der Fußball ihm gehört.“

SPANIEN

AS: „Messi startete seine sechste WM, als wäre die Zeit für ihn stehen geblieben. Es ist bewundernswert, was dieser Fußballer für den Sport, den so viele Menschen weltweit lieben, geleistet hat. Messi ist ein Weggefährte fürs Leben. Wir alle sind Messi. Denn wer Fußball wirklich fühlt, kann seine Leidenschaft nicht von dieser Persönlichkeit trennen. Messi ist einfach Messi. Ein unerschöpflicher Fußballer. Eine Legende. Ein Mythos. Ein Geschenk.“

Marca: „Messi schreibt Fußballgeschichte, und wir waren heute Abend in Kansas Zeugen davon, als Messi eine ganze Nation vom zweiten WM-Titel in Folge träumen ließ – ein historischer Erfolg in der modernen Ära.“

Mundo Deportivo: „Leo Messi ist einzigartig und unersetzlich. Die ganze Welt schaltete die Fernseher ein, um das Debüt des amtierenden Weltmeisters Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026, Leo Messis letzter, zu verfolgen, und er dankte es ihnen mit einem weiteren Meisterwerk für seine Sammlung.“

USA

New York Times: „Niemand macht es so wie Lionel Messi, der hier in seiner besten Form seit Jahren zu sein scheint. Klasse vergeht nicht. Messis Genialität lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken.“

SCHWEIZ

Blick: „Auch im hohen Fussballalter hat Messi noch nicht genug vom Toreschiessen im Argentinien-Trikot. Bei seinem WM-Auftakt gegen Algerien erzielt der Argentinier einen Hattrick und egalisiert so Miroslav Kloses WM-Torrekord. Es ist Messis erster Hattrick bei einer Weltmeisterschaft und sein insgesamt 16. Treffer.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Magischer Messi lässt Argentinien zum Start jubeln.“

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