Transfer zum FC Bayern? Saibari-Teamkollege hofft auf Wechsel

Philipp Schmidt 14.06.2026 • 12:53 Uhr Bayern-Flirt Ismael Saibari trifft für Marokko gegen Brasilien. Ein Teamkollege hofft darauf, dass der Wechsel zum FCB Realität wird.

Ismael Saibari gilt als heißer Kandidat auf einen Wechsel zum FC Bayern. Durch seinen Treffer im WM-Spiel gegen Brasilien (1:1) hat sich der marokkanische Offensivspieler umso mehr ins internationale Rampenlicht gespielt. Teamkollege Bilal El Khannouss hofft darauf, dass es mit dem Transfer im Sommer klappt.

Zwar wolle sich der Profi des VfB Stuttgart „nicht in die Karriere anderer einmischen“, obwohl Saibari „ein sehr enger Freund von mir“ ist, stellte El Khannouss nach dem Remis bei Sky Sport klar. Er wisse zudem nicht, „ob es stimmt oder nicht“ – aber: „Ich hoffe es für ihn, weil er es wirklich verdient.“

Saibari wurde in der Eredivisie zum Spieler der Saison gewählt, für die PSV erzielte er wettbewerbsübergreifend 19 Tore und bereitete neun vor. Daran, dass er dem FC Bayern weiterhelfen könnte, hat El Khannouss keine Zweifel: „Natürlich! Er ist ein unglaublicher Spieler. Ich wünsche es ihm, für ein großes Team zu spielen. Ich hoffe, dass es passieren wird.“

FC Bayern nähert sich bei Wunschspieler an

Viel fehle nicht mehr, ehe auch zwischen den Vereinen eine komplette Übereinkunft erzielt werde. Bayern und Saibari seien sich bereits über einen Vertrag bis 2031 einig.