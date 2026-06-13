Effenberg schimpft über Nagelsmann-Entscheidung: "Das ist der Gipfel"

Daniel Höhn 13.06.2026 • 14:45 Uhr Die Torwart-Diskussion rund um das deutsche Team hält weiter an. Stefan Effenberg befürchtet schwerwiegende Folgen für die Nationalmannschaft.

Stefan Effenberg sieht im Tor der deutschen Nationalmannschaft eine potenzielle Schwachstelle – denn er befürchtet negative Auswirkungen der Nominierung von Manuel Neuer.

„Kürzlich fragte mich jemand in einem Gespräch, wo ich denn die größte Baustelle in der deutschen Mannschaft sehen würde. Ich antwortete: im Tor“, schrieb der SPORT1-Experte in seiner Kolumne für t-online.de: „Man muss sich das doch nur mal vorstellen: die endlosen Diskussionen und Spekulationen, das endlose Hin und Her um das Comeback von Manuel Neuer in den vergangenen Wochen und Monaten.“

Effenberg: „Darfst du dir nicht leisten“

Nach wie vor sei nicht klar, ob Neuer – der auf den letzten Drücker den eigentlich gesetzten Oliver Baumann verdrängt hatte – beim deutschen WM-Auftakt am Sonntag gegen Curacao auflaufen könne: „So eine lange Unklarheit darfst du dir bei einer Weltmeisterschaft nicht leisten.“

Neuer hatte sich im Saisonendspurt mit dem FC Bayern verletzt, sein letztes Spiel liegt rund einen Monat zurück. In den vergangenen Tagen trainierte der Bayern-Keeper aber wieder mit der Mannschaft.

Effenberg glaubt, dass sich „Baumann auch komisch fühlen“ dürfte: „Dass er jetzt in den letzten Tests einspringen musste, auch noch wie üblich gut gehalten hat, der Bundestrainer aber trotzdem – wenn nötig – bis zur allerletzten Sekunde warten will, ob Neuer nicht doch noch fit wird, ist der Gipfel.“

Für Effenberg ist klar, wer an der aktuellen Situation Schuld ist: „Das haben Nagelsmann und Neuer selbst zu verantworten. Sie tragen die Verantwortung. Deutschland nimmt tatsächlich eine Baustelle mit in eine Fußball-WM. Und das kann und darf nicht sein. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.“

Explizit an Neuer gerichtet sprach Effenberg außerdem noch eine Warnung aus. Die Gefahr besteht für jeden dieser Spieler (Effenberg nannte auch Ronaldo und Messi, Anm.), dass nach dem Turnier gesagt werden könnte: „Hätte er das mal lieber gelassen.“