WM: Wie ein Bayern-Talent den Senegal erobert

SPORT1 16.06.2026 • 10:01 Uhr Bara Sapoko Ndiaye steht überraschend im WM-Kader des Senegals. Die Nominierung des Bayern-Talents verblüfft sogar Beobachter in seinem Heimatland. Für einen Auftritt wird er aber schon gefeiert.

Noch vor wenigen Wochen war Bara Sapoko Ndiaye selbst in seiner Heimat Senegal nur Insidern ein Begriff. Jetzt steht der Mittelfeldspieler des FC Bayern plötzlich im finalen Aufgebot für die WM 2026.

Der 18-Jährige war eine der größten Überraschungen der WM-Kaderbekanntgaben – und das gilt nicht nur für den Senegal, sondern für alle WM-Teams.

Selbst in seinem Heimatland hatte niemand dem Bayern-Talent tatsächlich den Sprung in den finalen Kader zugetraut. Doch genau dorthin hat er es geschafft.

Nach seinen ersten vier Einsätzen in der Rückrunde für den deutschen Rekordmeister wartet jetzt das nächste große Highlight auf das Top-Talent.

WM-Nominierung war „die große Überraschung“

Ndiayes Karriere nahm zuletzt einen fast unglaublichen Verlauf. Ausgebildet in mehreren westafrikanischen Akademien wie Rise Academy oder Gambinos Stars Africa, schaffte er erst Anfang des Jahres den Sprung zum FC Bayern. Er kam auf vorerst Leihbasis, dass er langfristig bleibt, gilt als Formsache.

Trotz fehlender Erfahrung auf höchstem Niveau gab Bayern‑Trainer Vincent Kompany dem Youngster schnell erste Einsätze im Profiteam, wodurch Ndiaye überhaupt erst ins Blickfeld der senegalesischen Nationalmannschaft rückte.

Trotzdem war die Verwunderung im Senegal groß, als Nationaltrainer Pape Thiaw den jungen Mittelfeldspieler in seinen erweiterten WM‑Kader berief.

„Das ist die größte Überraschung seit Jahren“, schrieb das Portal AfricaFootUnited kurz nach der Nominierung des Bayern-Talents in den vorläufigen 28-Mann-Kader. Der Mittelfeldspieler habe „einen kometenhaften Aufstieg hingelegt“, schrieb das Portal weiter.

Doch nicht alle reagieren positiv oder sind überzeugt von der Nominierung. Diese habe „Fragen aufgeworfen“, heißt es zum Beispiel beim senegalesischen Portal seneweb.com.

Allgemein reagierte man im Senegal eher ungläubig. Ndiaye galt zu diesem Zeitpunkt als klassischer Perspektivspieler – einer, der Erfahrungen sammeln sollte und voraussichtlich zu den Streichkandidaten gehören würde.

„Viele Beobachter rechneten damit, dass er zu den beiden Spielern gehören wird, die vor dem Stichtag aussortiert werden“, schrieb das senegalesische Nachrichtenportal NDAR-Info.

Presse schwärmt von „Ausnahmetalent“ Ndiaye

Doch einmal im Kader der A-Nationalmannschaft, lieferte der 18-Jährige so richtig. Beim Testspiel gegen die USA nutzte er seine Chance eindrucksvoll – und veränderte damit seine Ausgangslage komplett.

„Trotz der 2:3-Niederlage Senegals zeigte Bara Sapoko Ndiaye eine überzeugende Leistung, die Beobachter und Trainerteam gleichermaßen beeindruckte“, schrieb AfricaFootUnited nach dem Spiel.

„Stets offensiv ausgerichtet, technisch versiert und sehr proaktiv in seinen Aktionen, bestätigte er die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden“, lobte Afrik-Foot.

NDAR-Info schwärmte sogar noch mehr. Ndiaye sei ein „Ausnahmetalent“ und habe eine „beeindruckende Leistung“ gezeigt. Er „sprang sofort in die Bresche, da die Stammspieler fehlten, und demonstrierte seine Klasse bereits mit seiner ersten Ballberührung. Er gehörte zu den wenigen herausragenden Spielern der Löwen.“

Bayern-Talent „beeindruckt senegalesische Fußballgemeinschaft“

Überzeugt von seinem Potenzial und seiner Persönlichkeit, entschied sich Nationaltrainer Thiaw schließlich, das junge Talent in den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 aufzunehmen.

Die Nominierung sei „eine wohlverdiente Belohnung für einen Spieler, dessen Fortschritte die gesamte senegalesische Fußballgemeinschaft bereits beeindrucken“, schrieb AfricaFootUnited zur Nominierung des Bayern-Talentes für den endgültigen WM-Kader.

Die WM-Teilnahme ist jetzt der Höhepunkt eines der spektakulärsten Aufstiege dieser Saison. Anfang 2026 kannte das Mittelfeld-Talent noch so ziemlich niemand. Es folgte das Debüt für den FC Bayern – und jetzt sogar die Weltmeisterschaft.