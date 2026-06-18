"Sehe uns als WM-Favoriten": Das Wunderkind aus Mexiko

SID 18.06.2026 • 18:18 Uhr Mexiko hat große Ziele für die Heim-WM. Das Volk hängt seine Hoffnung dabei fast sehnsüchtig an Gilberto Mora. Der ist gerade einmal 17 Jahre alt, formuliert aber schon forsch große Ziele.

Schon als kleiner Knirps liebte Gilberto Mora die Kombination aus Grün, Weiß und Rot. „Ich habe jeden Tag unterschiedliche Trikots getragen“, erinnert sich der Mexikaner an seine ersten Versuche mit dem Ball am Fuß, „am häufigsten jedoch das Nationaltrikot.“

Nicht Bayern München, Real Madrid oder der FC Liverpool hatten es dem jungen Gilberto angetan, an erster Stelle stand immer „El Tri“. Bei der Weltmeisterschaft lebt Mora nun als 17-Jähriger seinen „Traum“, Mexiko auf der größtmöglichen Bühne zu vertreten – und hat dabei keine Angst vor dem Rampenlicht.

Heim-WM mit Mexiko: Mora hat große Ziele

Auch wenn Mora erst neun Länderspiele bestritten hat, ist er der Star des Co-Gastgebers. Bei seiner Einwechslung während des Eröffnungsspiels gegen Südafrika (2:0) brandete im sagenumwobenen Aztekenstadion lauter Jubel auf, 80.000 mexikanische Fans feierten das WM-Debüt ihres Wunderkindes. Die Erwartungen sind riesig.

„Mexiko verdient es, an der Spitze der Welt zu stehen“, sagt Mora und befeuert selbst die Euphorie: „Und zusammen werden wir es erreichen.“

Mora habe „diese besondere Gabe“, sagt sein Nationaltrainer Javier Aguirre und gerät regelrecht in Schwärmen. Der Teenager sei „aus dem gleichen Holz geschnitzt“ wie die mexikanischen Ikonen Benjamin Galindo und Cuauhtémoc Blanco, „genau die Art von einzigartigem Talent, die unser Land hervorbringt“. Mexiko habe „nun einen Spitzenspieler in seinen Reihen“.

Und so wird der jüngste Profi der XXL-WM auch im zweiten Gruppenspiel gegen Südkorea in der Nacht zu Freitag (ab 03 im SPORT1-LIVETICKER) auf einen Einsatz hoffen – vielleicht sogar von Beginn an.

Schließlich will Mora eine tragende Rolle auf dieser Reise spielen, die erst am 19. Juli vor den Toren New Yorks mit dem goldenen Pokal ihr Ende finden soll.

„Mexikanischer Pedri“ weckt Begehrlichkeiten

„Ich sehe uns als Favoriten auf den Gewinn dieser Weltmeisterschaft“, sagt der Mittelfeldzauberer. Die mexikanische Mannschaft habe „die Mentalität, Großes zu erreichen“, erklärte Mora im ZDF: „Wir haben ein sehr gutes Team. Und wir glauben, dass wir jeden Gegner schlagen können.“

Gerüchten zufolge hat Mora, aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und Ruhe am Ball zum „mexikanischen Pedri“ getauft, längst das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt. „Er steht sicherlich auf dem Radar mehrerer großer Vereine weltweit“, sagt Aguirre, „und es erfüllt mich mit Stolz, dass auf internationaler Ebene über ihn gesprochen wird.“