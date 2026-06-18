"Ein Zocker": Rooney schwärmt von Tuchel

SID 18.06.2026 • 20:19 Uhr Nach dem Auftaktsieg der Engländer hat Wayne Rooney ein Loblied auf Thomas Tuchel gesungen. Der ehemalige Nationalspieler hob die mutigen Entscheidungen des deutschen Teamchefs hervor.

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney hat nach dem Auftaktsieg der Engländer gegen Kroatien (4:2) ein Loblied auf Thomas Tuchel gesungen.

Die besten Trainer seien „Zocker“, sagte er 40 Jahre alte frühere Toptorjäger (120 Länderspiele, 53 Tore) bei der BBC, und der deutsche Teamchef habe nach der Halbzeitpause „gezockt und auf Sieg gespielt, um das Spiel zu entscheiden. Und das hat sich bezahlt gemacht.“

Rooney: „Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war“

England hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich zum 2:2 kassiert. Tuchel hielt danach in der Pause eine von allen Spieler gelobte Halbzeitansprache und wechselte schließlich in der 72. Minute gleich drei Offensivspieler ein: Marcus Rashford, Buyako Saka und Morgan Rogers.

„Ich liebe das. Ich liebe diese Einwechslungen. Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war“, sagte Rooney. Hätte Tuchel einfach nur abgewartet und die Kroaten kommen lassen, hätte es ein Nervenspiel werden können, so aber habe der deutsche „Manager“ mit den Wechseln die Initiative ergriffen. „Es ist mutig, es zeigt dass er die Kontrolle über das Spiel haben und es gewinnen will.“