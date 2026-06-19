WM: USA bangen um Topstar Christian Pulisic

Christian Pulisic droht für das zweite Gruppenspiel der USA gegen Australien am Freitag in Seattle (21.00 Uhr im LIVETICKER) auszufallen.
USA bangen um Topstar
Christian Pulisic droht auszufallen. Cheftrainer Mauricio Pochettino erklärt, wie es um seinen Schlüsselspieler steht.
„Wir werden sehen“, sagte Cheftrainer Mauricio Pochettino am Donnerstag, „falls er nicht zur Verfügung steht, wird er im nächsten Spiel wieder zu Verfügung stehen.“ Pulisic unternehme jedoch „alle Anstrengungen, umso schnell wie möglich bereit zu sein“, ergänzte der Argentinier.
Pulisic bei Auftaktspiel vorzeitig ausgewechselt
Pulisic war beim Auftaktspiel der Amerikaner gegen Paraguay (4:1) in der Halbzeitpause wegen Problemen mit der linken Wade ausgewechselt worden. Zwei Tage zuvor hatte er dort bereits einen Schlag abbekommen, wie Pochettino nun berichtete.
Mittlerweile aber gehe es Pulisic „wesentlich besser“ als nach dem Spiel am vergangenen Freitag. Im Trainingscamp der USA in Irvine südlich von Los Angeles absolvierte der 27-Jährige zuletzt nur individuelle Einheiten.