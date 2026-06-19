WM: USA bangen um Topstar Christian Pulisic

SID 19.06.2026 • 02:41 Uhr Christian Pulisic droht auszufallen. Cheftrainer Mauricio Pochettino erklärt, wie es um seinen Schlüsselspieler steht.

Christian Pulisic droht für das zweite Gruppenspiel der USA gegen Australien am Freitag in Seattle (21.00 Uhr im LIVETICKER) auszufallen.

„Wir werden sehen“, sagte Cheftrainer Mauricio Pochettino am Donnerstag, „falls er nicht zur Verfügung steht, wird er im nächsten Spiel wieder zu Verfügung stehen.“ Pulisic unternehme jedoch „alle Anstrengungen, umso schnell wie möglich bereit zu sein“, ergänzte der Argentinier.

Pulisic bei Auftaktspiel vorzeitig ausgewechselt

Pulisic war beim Auftaktspiel der Amerikaner gegen Paraguay (4:1) in der Halbzeitpause wegen Problemen mit der linken Wade ausgewechselt worden. Zwei Tage zuvor hatte er dort bereits einen Schlag abbekommen, wie Pochettino nun berichtete.