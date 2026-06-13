Vor den Augen der Stars: USA spielt Paraguay an die Wand

SID 13.06.2026 • 05:03 Uhr Vor den Augen vieler Stars gelingt dem Hauptgastgeber USA ein eindrucksvoller WM-Auftakt. Paraguay gerät derweil unter die Räder und kann von Glück sprechen, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel.

Das dürfte auch Donald Trump gefallen haben: Einen Tag nach einem Anruf des Präsidenten ist die Nationalmannschaft der USA mit einer eindrucksvollen Leistung als letzter der drei Gastgeber in die WM 2026 gestartet.

Bejubelt von einem enthusiastischen Publikum im Football-Tempel von Los Angeles gewann die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino 4:1 (3:0) gegen Paraguay – und musste sich nach dem überzeugenden Auftritt allenfalls vorwerfen lassen, nicht noch höher gewonnen zu haben.

WM: Balogun bringt das Stadion zum Beben

32 Jahre nach der ersten WM auf amerikanischem Boden gingen die Gastgeber durch ein erzwungenes Eigentor von Damian Bobadilla in Führung (9.). Folarin Balogun von der AS Monaco brachte das Stadion noch vor der Pause ein zweites und ein drittes Mal zum Beben (31., 45.+5), zwischendurch wurde ein weiterer Treffer des 24 Jahre alten Mittelstürmers wegen Abseits aberkannt (28.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Gladbacher Giovanni Reyna (90.+8).

Antreiber Christian Pulisic freute sich über einen „unglaublichen Start“, fügte aber an: „Wir haben noch nichts erreicht. Die erste Halbzeit war eine der besseren, die wir gespielt haben.“ Sein Team müsse nun „so weitermachen“, sagte Pulisic.

Paraguay, WM-Viertelfinalist 2010 und zum ersten Mal seitdem wieder bei einer Endrunde dabei, stand dem Sturm und Drang der in der ersten Halbzeit wie entfesselt spielenden Amerikaner erschreckend hilflos gegenüber. Erst nach der Pause, als es das US-Team etwas ruhiger angehen ließ, kamen die Südamerikaner ein paar Mal aussichtsreich nach vorne – eine Gelegenheit nutzte Mauricio (73.).

Trump rief Pochettino an

Trump hatte am Vorabend des Spiels Pochettino angerufen und ihm dabei versichert, er sei ein „fantastischer Typ“ und ein „fantastischer Trainer“, zudem „weiß ich“, ergänzte der Staatschef, „wie großartig die Spieler sind. Ich denke, Sie haben eine wirklich gute Chance, es ganz bis nach oben zu schaffen“. Zunächst mal treffen die USA am Freitag (Ortszeit) in Seattle auf Australien.

Trump selbst war nicht gekommen, dafür wohnte US-Außenminister Marco Rubio an der Seite von FIFA-Boss Gianni Infantino dem Spiel bei. Auf der Tribüne hatte sich zahlreiche Prominenz versammelt, darunter Tom Cruise, der von Buddy David Beckham und dessen Frau Victoria begleitet wurde. Gesichtet wurden dazu unter anderem Oscar-Preisträgerin Halle Berry, Hotel-Erbin Paris Hilton oder Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar.

Die Startformation der USA war identisch mit jener, die sechs Tage zuvor beim letzten Testspiel gegen Deutschland (1:2) begonnen hatte – mit einer Ausnahme. Abwehrchef Chris Richards war rechtzeitig fit geworden. Der ehemalige Profi des FC Bayern hatte sich nach dem Sieg im Finale der Europa League mit Crystal Palace am letzten Spieltag der Premier League verletzt.

USA wie entfesselt – Paraguay überfordert

Richards war zunächst weitgehend beschäftigungslos. Die Gastgeber legten vor einem erwartungsfrohen Publikum los, als gelte es, das Spiel innerhalb der ersten zehn Minuten zu entscheiden. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bobadilla lenkte einen gefährlichen Querpass des ehemaligen Schalkers Weston McKennie in den Strafraum ins eigene Netz.