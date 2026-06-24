Emotionale Szenen um Kanada-Star

Niklas Sagner 24.06.2026 • 20:35 Uhr Emotionale Szenen bei der WM: Fünf Tage nach seiner schweren Verletzung wird Ismael Koné im Stadion von den Fans gefeiert - inklusive Thomas Müller.

Ismael Koné verletzte sich im zweiten Gruppenspiel der Kanadier gegen Katar schwer. Bei einem Zweikampf zog sich der 24-Jährige einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zu. Fünf Tage später kam es im Vorlauf des letzten Gruppenspiels von Kanada zu einem hochemotionalen Moment im Stadion.

Rund 40 Minuten vor dem Anpfiff der Partie zwischen Kanada und der Schweiz wurde Koné im Rollstuhl ins Stadion gebracht. Als der Mittelfeldspieler zu sehen war, applaudierte das komplette Stadion. Auch Magenta-Experte Thomas Müller unterbrach die laufende Live-Übertragung und herzte den 24-Jährigen. „Hey, all the best Buddy“ (Übs.: Hey, alles gute Kumpel), sagte Müller zu Koné.