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Emotionale Szenen um Kanada-Star

Emotionale Szenen bei der WM

Emotionale Szenen bei der WM: Fünf Tage nach seiner schweren Verletzung wird Ismael Koné im Stadion von den Fans gefeiert - inklusive Thomas Müller.
Vor dem WM-Spiel zwischen der Schweiz und Kanada gibt es emotionale Szenen. Der verletzte Ismaël Koné wird im Rollstuhl auf den Rasen gefahren und von den Fans mit großem Applaus empfangen.
Niklas Sagner
Emotionale Szenen bei der WM: Fünf Tage nach seiner schweren Verletzung wird Ismael Koné im Stadion von den Fans gefeiert - inklusive Thomas Müller.

Ismael Koné verletzte sich im zweiten Gruppenspiel der Kanadier gegen Katar schwer. Bei einem Zweikampf zog sich der 24-Jährige einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zu. Fünf Tage später kam es im Vorlauf des letzten Gruppenspiels von Kanada zu einem hochemotionalen Moment im Stadion.

Rund 40 Minuten vor dem Anpfiff der Partie zwischen Kanada und der Schweiz wurde Koné im Rollstuhl ins Stadion gebracht. Als der Mittelfeldspieler zu sehen war, applaudierte das komplette Stadion. Auch Magenta-Experte Thomas Müller unterbrach die laufende Live-Übertragung und herzte den 24-Jährigen. „Hey, all the best Buddy“ (Übs.: Hey, alles gute Kumpel), sagte Müller zu Koné.

„An alle, die mir Liebe und Unterstützung gezeigt haben: Danke. Wirklich. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet“, schrieb der 24-Jährige vor ein paar Tagen bei Instagram: „Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat und mich in seinen Gebeten eingeschlossen hat. Ich danke Allah dafür, denn nicht jeder ist so gesegnet.“

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