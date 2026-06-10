England-Legende macht Tuchel Vorwürfe

Daniel Höhn 10.06.2026 • 13:09 Uhr John Terry ist nicht zufrieden mit dem englischen WM-Kader. Deshalb hat er Trainer Thomas Tuchel scharf kritisiert.

John Terry hat seinen Unmut über den englischen Kader für die WM 2026 kundgetan.

„Ich denke einfach, man muss seine besten Spieler dabei haben“, sagte der frühere Kapitän der Three Lions (78 Länderspiele) in der Sendung Sports Uncensored: „Es gibt nur 13, 14 oder 15 Spieler, die spielen können, wenn wir diese Weltmeisterschaft gewinnen wollen.“

WM: Terry äußerst verwundert über Englands Kader

Terry erklärte: „Wenn ich mir den Rest des Kaders anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob sie die Spieler, die spielen werden, wirklich unter Druck setzen können.“

Englands Trainer Thomas Tuchel hatte mit seiner Kadernominierung überrascht und namhafte Spieler wie Phil Foden und Cole Palmer nicht berücksichtigt. Dafür hagelte es bereits heftige Kritik.

Terry zeigte sich verwundert darüber, dass WM-unerfahrene Profis wie Dan Burn und Nico O’Reilly, die noch kein Turnier gespielt haben, nominiert wurden. Er wies darauf hin, dass das der Mannschaft während der WM zum Verhängnis werden könnte.

„Nun, da bin ich eigentlich anderer Meinung, was die Spieler angeht, die er (Tuchel; Anm. d. Red.) nicht für diese Weltmeisterschaft nominiert hat. Harry Maguire ist einer davon. Luke Shaw als linker Außenverteidiger. Wir sehen O’Reilly als linken Außenverteidiger“, sagte Terry.

Tuchel? „Bei drei oder vier Entscheidungen falsch gelegen“

Der 45-Jährige glaubt, dass ein Spieler wie O’Reilly einen erfahrenen Backup wie Luke Shaw an seiner Seite brauche. Einer, „der ihm hilft, ihn einspielt und ihm ein paar Ratschläge gibt, denn er ist unsere Zukunft bei den kommenden Weltmeisterschaften. Cole Palmer ist ebenfalls die nächste große Entscheidung“.

Terrys Fazit zu Tuchel: „Ich denke, dass er bei drei oder vier wichtigen Entscheidungen auf dem Platz tatsächlich falsch gelegen hat. Je weiter man bei diesen Weltmeisterschaften kommt, desto mehr braucht man meiner Meinung nach seine besten Spieler.“