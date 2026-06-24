Englands Presse schlägt Alarm! "Das war das schlechteste Spiel der WM"

Niklas Trettin 24.06.2026 • 10:01 Uhr Harry Kane trifft das Tor nicht, England enttäuscht mal wieder in einem zweiten Turnierspiel. Thomas Tuchel beschwichtigt, die heimische Presse ist nervös.

Thomas Tuchel kratzte sich genervt am Kopf. Offensichtlich hatte Englands Nationaltrainer auf Fragen nach Harry Kane wenig Lust. Verlassen sich die Three Lions offensiv zu sehr auf den Bayern-Star? Nach der enttäuschenden Nullnummer des WM-Mitfavoriten gegen Ghana lag diese jedoch auf der Hand. Während der Torjäger beim 4:2 gegen Kroatien als Weltklasse-Dosenöffner doppelt getroffen hatte, blieb er diesmal wirkungslos.

Nur 19 Ballkontakte verzeichnete er – so wenige wie nie zuvor in einem Spiel bei einem großen Turnier mit England. Kurz vor Schluss vergab er sogar noch eine Riesenchance, als er einen Nachschuss nach dem Lattentreffer von Nico O’Reilly aus fünf Metern übers Tor setzte (86.). Die heimische Presse empfand dies als frühen Dämpfer bei der Titelmission und reagierte nervös. SPORT1 fasst die wichtigsten Stimmen zusammen.

England? „Ein langweiliges WM-Spiel zum Einschlafen“

Guardian: „England wurde von einem hartnäckigen Ghana auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.“

Daily Mail: „Die völlig lustlosen ‚Three Lions‘ werden mit einer miserablen WM-Leistung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie soll diese Mannschaft gegen Frankreich und Spanien bestehen können?“

The Sun: „England musste sich in Boston mit einem frustrierenden 0:0 gegen Ghana begnügen. Wenige Minuten vor Schluss hatte Harry Kane die beste Chance des Spiels, schoss aber aus kurzer Distanz über das Tor, nachdem Nico O’Reilly zuvor mit einem Kopfball an die Latte getroffen hatte.“

Mirror: „Ein glanzloses England scheiterte an einem robusten Ghana in einem langweiligen WM-Spiel zum Einschlafen.“

„Das war das schlechteste Spiel der WM“

The Independent: „Ein klägliches England sorgt für eine WM-Überraschung und bringt damit ein altes Problem ans Licht: Vielleicht war diese Weltmeisterschaft einfach zu spannend. Selbst die zuvor skeptischen Amerikaner liefen Gefahr, sich für den Fußball zu begeistern. Die verschiedenen Missstände rund um Gianni Infantino und die FIFA wurden durch eine Flut von Toren, von denen viele sehenswert waren, überdeckt. Nicht hier. Das war das schlechteste Spiel der WM.“