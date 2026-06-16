"Er ist eine Marke": Thomas Müller und Mats Hummels loben Michael Olise

SPORT1 16.06.2026 • 21:03 Uhr Thomas Müller schwärmt über seinen ehemaligen Teamkollegen Michael Olise. Ein Detail am Franzosen findet Müller "ein bisschen witzig".

Unmittelbar vor dem WM-Auftakt Frankreichs (LIVETICKER) haben sich Thomas Müller und Mats Hummels lobend über Michael Olise zu Wort gemeldet.

„Er ist auf dem Weg, einer der besten Spieler des Turniers zu werden. Einer der besten der Welt ist er schon. Er ist ein X-Faktor mit Superstar-Potenzial“, sagte Hummels vor dem Spiel des Weltmeisters von 2018 gegen den Senegal in seiner Rolle als Experte für MagentaTV.

Müller über Olise: „Er ist eine Marke“

Kollege Müller, der in der Saison 2024/25 gemeinsam mit Olise beim FC Bayern München aktiv gewesen war, schloss sich Hummels an. „Er ist ein bisschen ein eigenwilliger Typ, aber nicht auf dem Platz. Er ist immer ehrgeizig, ist aber nie negativ im Umgang mit den Mitspielern. Er ist immer im Kraftraum zu finden, er hat das ganze Paket.“

Ein Detail am Franzosen, der gegen den Senegal in der Startelf stand, wird Müller immer positiv im Kopf bleiben. „Sein Modegeschmack… ich finde das auch ein bisschen witzig. Er ist eine Marke, aber nicht da, wo es dir als Team wehtut.“

„Außergewöhnlich“: Hummels zieht den Hut

22 Tore und 31 Assists steuerte Olise in der abgelaufenen Saison für den FC Bayern bei. Mit Frankreich peilt der Linksfuß den dritten Weltmeistertitel Frankreichs an.