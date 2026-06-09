Ohne Yamal und Williams: Spanien gewinnt WM-Generalprobe

SID 09.06.2026 • 06:39 Uhr Beim 3:1 der Spanier über Peru kommen die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams noch nicht zum Einsatz, die Generalprobe vor der WM ist dennoch erfolgreich.

Auch ohne die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im mexikanischen Puebla eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM gezeigt. Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde schlug der Titelkandidat Peru 3:1 (2:0) und blieb dabei von weiteren Verletzungen verschont.

Die angeschlagenen Flügelstürmer Yamal (18) und Williams (23) reisten nicht mit nach Mexiko, sollen aber rechtzeitig zum Turnier wieder fit sein. Spanien startet seine Mission in Atlanta.

Bundesliga-Star nach der Pause eingewechselt

Die Treffer bei der Generalprobe erzielten Mikel Oyarzabal (2.) und Pedri (32.), dazu unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53.). Stürmer Jairo Velez verkürzte später zum Endstand.