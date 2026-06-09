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Ohne Yamal und Williams: Spanien gewinnt WM-Generalprobe

Spanien gewinnt WM-Generalprobe

Beim 3:1 der Spanier über Peru kommen die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams noch nicht zum Einsatz, die Generalprobe vor der WM ist dennoch erfolgreich.
Spanien-Coach Luis de la Fuente zeigt sich vor dem WM-Auftakt optimistisch, dass Lamine Yamal rechtzeitig fit wird. Zudem betont er, dass Gavis hartes Einsteigen gegen Rodri im Training zum Fußball dazugehört.
SID
Beim 3:1 der Spanier über Peru kommen die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams noch nicht zum Einsatz, die Generalprobe vor der WM ist dennoch erfolgreich.

Auch ohne die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im mexikanischen Puebla eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM gezeigt. Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde schlug der Titelkandidat Peru 3:1 (2:0) und blieb dabei von weiteren Verletzungen verschont.

Die angeschlagenen Flügelstürmer Yamal (18) und Williams (23) reisten nicht mit nach Mexiko, sollen aber rechtzeitig zum Turnier wieder fit sein. Spanien startet seine Mission in Atlanta.

Bundesliga-Star nach der Pause eingewechselt

Die Treffer bei der Generalprobe erzielten Mikel Oyarzabal (2.) und Pedri (32.), dazu unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53.). Stürmer Jairo Velez verkürzte später zum Endstand.

Nationaltrainer Luis de la Fuente tauschte im Spielverlauf seine komplette Mannschaft aus. Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, einziger Bundesligaprofi im Kader, kam in der zweiten Halbzeit. Spanien trifft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe H neben Kap Verde auf Saudi-Arabien und Uruguay.

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