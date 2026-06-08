WM-Aufatmen bei Lamine Yamal und Nico Williams

SID 08.06.2026 • 07:53 Uhr Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM auf Lamine Yamal und Nico Williams zählen können. Beide verpassen das letzte Testspiel vor dem Start.

Spaniens Jungstars Lamine Yamal (18) und Nico Williams (23) werden rechtzeitig zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft fit. Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente bestätigte, stehen beide Flügelstürmer beim Auftaktspiel am 16. Juni gegen Kap Verde zur Verfügung. Auch Víctor Muñoz von CA Osasuna soll in Atlanta spielen können.

Barca-Star Yamal und Bilbao-Angreifer Williams haben derzeit Probleme am Oberschenkel und reisten daher nicht mit nach Puebla in Mexiko, wo Spanien am Montag ein letztes Testspiel gegen Peru bestreitet.

„Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer haben uns empfohlen, sie im Teamcamp in den USA zu lassen“, sagte de la Fuente. Mit Blick auf das Turnier stellte der Coach klar: „Alle drei werden für das nächste Spiel verfügbar sein.“

Spanien patzt ohne Flügel-Duo