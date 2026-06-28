Erster WM-Achtelfinalist fix: Kanada jubelt spät - Davies zurück

SID 28.06.2026 • 22:56 Uhr In Los Angeles sehen die Zuschauer ein erschreckend schwaches Spiel - mit dem besseren Ende für Kanada. Zudem feiert Alphonso Davies sein umjubeltes Comeback.

Kanadas Fußballer haben den Umzug in die USA gemeistert und mit einem Lucky Punch als erstes Team das Achtelfinale der WM erreicht.

Der Co-Gastgeber gewann sein erschreckend niveauarmes Sechzehntelfinale gegen Südafrika am Sonntag in Los Angeles mit 1:0 (0:0) und schrieb sein historisches WM-Märchen fort: Auf der größten Fußballbühne waren die „Ahornblätter“ zuvor nie über die Vorrunde hinausgekommen.

Lokalmatador Stephen Eustaquio traf im gigantischen SoFi Stadium in der Nachspielzeit zum Sieg für die Kanadier (90.+2), die es im Achtelfinale am Samstag in Houston mit der Niederlande oder Marokko zu tun bekommen. „Wir haben hart gearbeitet für diesen Sieg für alle Kanadier“, sagte der Profi des Los Angeles FC, „ich kann es noch gar nicht richtig begreifen, ich bin sehr glücklich.“

Bayern-Profi Davies kam in der 75. Minute ins Spiel und feierte sein umjubeltes Comeback. Für „Bafana Bafana“ ist die Endrunde trotz des Ausscheidens ein Erfolg, der WM-Gastgeber von 2010 hatte sich bei seiner vierten Teilnahme ebenfalls erstmals für die K.o.-Runde qualifiziert. Am Sonntag fehlten den Südafrikanern die spielerischen Mittel, um Kanada ernsthaft gefährlich zu werden.

WM: Davies feiert Comeback von der Bank

Durch die Niederlage gegen die Schweiz (1:2) am letzten Gruppenspieltag mussten die Kanadier von Vancouver nach Kalifornien umziehen, vor dem ersten Spiel auf US-Boden hatte Trainer Jesse Marsch einmal mehr ein Comeback von Hoffnungsträger Davies in Aussicht gestellt.

Der Kapitän, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit Anfang Mai kein Spiel absolviert hatte, sei in „großartiger Form und hervorragender Verfassung“ – saß zu Beginn aber mal wieder auf der Bank.

Zur Mittagszeit in Los Angeles entwickelte sich zunächst eine zähe Partie, die Kanadier pressten hoch und zwangen die Südafrikaner zu vielen langen Bällen. Erst ab Mitte der ersten Hälfte übernahm der Favorit zunehmend das Kommando und kam zu Chancen.

Erst schoss Jonathan David nach einer Ecke freistehend vorbei (17.), dann köpfte Derek Cornelius nach einer Freistoßflanke aus bester Position in die Arme von Südafrikas Keeper Ronwen Williams (22.).

Überschaubares Niveau im ersten K.o.-Duell

Die Südafrikaner ließen den Ball viel in den eigenen Reihen laufen, auf den Tribünen machte sich angesichts des langsamen Tempos der Partie Unmut breit. Es blieb bis zur Pause ein Spiel auf ganz schwachem Niveau – auch wenn Kanada der Führung ganz nah war: Einen Kopfball von Moise Bombito nach einer Ecke klärte Südafrikas Aubrey Modiba auf der Linie, den Nachschuss von Tajon Buchanan parierte Williams stark (44.).

Die Kanadier forderten wenig später Elfmeter (45.), als Richie Laryea im Strafraum zu Boden ging – Schiedsrichter Joao Pinheiro ließ zu Recht weiterlaufen.