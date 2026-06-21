WM 2026: "Überragend" - Doppelpass-Experten von Nmecha begeistert

Daniel Höhn , Niklas Sagner 21.06.2026 • 13:42 Uhr Mit seiner erneut starken Leistung bei der WM hat Nationalspieler Felix Nmecha auch die Experten im FIROCKX.ONE WM Doppelpass begeistert.

Wie bereits zum WM–Auftakt gegen Curacao (7:1) mit einem Tor und einer Vorlage überzeugte Deutschlands Nationalspieler Felix Nmecha auch beim 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste am späten Samstagabend.

Im FIROCKX.ONE WM Doppelpass waren die Experten voll des Lobes für den BVB-Profi, der Deniz Undav die Vorlage zum umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit gegeben hatte.

Doppelpass: Thon vergleicht Nmecha mit Bellingham

„Nmecha erinnert mich sehr an Jude Bellingham, nur ein bisschen defensiver“, sagte der 1990er-Weltmeister Olaf Thon und zog einen Vergleich mit einem Ex-Borussen.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg strich die Qualitäten von Nmecha heraus: „Was ihn auszeichnet, ist die Ruhe am Ball und sind auch die Läufe, die er macht. Vor allem auch die Läufe nach hinten, wo er gestern unglaublich viel gearbeitet hat.“

Effenberg legte sich fest: „Wenn einer auf dieser Doppelsechs gesetzt ist, dann ist es auf jeden Fall Nmecha.“ Er glaubt: „Für den Jungen ist es wichtig, ein richtig geiles Turnier für Deutschland zu spielen und sich dann die Zeit auch weiterhin nehmen bei Borussia Dortmund. Er braucht dieses Vertrauen, das bekommt er dort – auch von Kovac“. BVB-Coach Niko Kovac hält ebenfalls große Stücke auf seinen Mittelfeldspieler.

Basler rechnet mit „großem Angebot“ für den BVB

Auch SPORT1-Experte Mario Basler lobte überschwänglich: „Was Nmecha da macht, ist ein Traum. Er spielt einfach überragend.“ Zudem warnte er den BVB vor: „Ich glaube, dass da auf Dortmund das ein oder andere große Angebot zukommen könnte.“