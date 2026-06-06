FC Bayern reagiert auf Schock um Lennart Karl

Johannes Vehren 06.06.2026 • 10:49 Uhr Lennart Karl fällt wegen eines Muskelbündelrisses für die WM aus. Sein Verein, der FC Bayern, reagiert auf den Verletzungsschock.

Der FC Bayern hat auf die Verletzung und das WM-Aus von Lennart Karl reagiert. Sportvorstand Max Eberl sicherte dem 18 Jahre alten Youngster die Unterstützung des Vereins zu.

„So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock – aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient“, wird Eberl zitiert.

FC Bayern unterstützt Lennart Karl

Weiter heißt es: „Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können – und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht.“

Karl verletzte sich am Freitag im Training und wurde zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Wie der DFB dann am Abend bekannt gab, zog sich der Youngster einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu.

Lennart Karl reagiert auf WM-Aus

„Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny“, erklärte daraufhin Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.“