FC Bayern: Von diesem Kollegen schwärmt Karl besonders

SID 03.06.2026 • 10:21 Uhr Lennart Karl kann eine starke Entwicklung vorweisen. Dabei orientiert er sich an seinen Teamkollegen vom FC Bayern.

Michael Olises außergewöhnliche Qualitäten am Ball, dazu die Arbeitseinstellung von Joshua Kimmich und Harry Kane: Youngster Lennart Karl schaut sich für seine persönliche Entwicklung viel bei den Topstars des FC Bayern ab. Auf einem Schienbeinschoner hat er aber Lionel Messi verewigt.

„Michael Olise ist für mich ein besonderer Typ, den ich gerne beobachte“, sagte der jüngste Profi im deutschen WM-Kader dem Magazin 51 vom Rekordmeister aus München: „Er spielt in ähnlichen Räumen, ist auch Linksfuß, hat eine Ruhe am Ball, die ich mir gut abschauen kann.“

FC Bayern: Das beeindruckt Karl an Kimmich und Kane

Bei DFB-Kapitän Kimmich und Englands Spielführer Kane finde er beeindruckend, was sie abseits des Rasens machen, fügte der 18-Jährige an: „Wie sie im Athletikbereich arbeiten, wie ernst sie das nehmen, wie professionell ihr ganzer Alltag ist.“

Und noch ein weiterer Star hat Karl geprägt – Argentiniens Weltmeister Lionel Messi, der ihn sogar während der Partien begleitet. „Ja, Messi ist auf meinem linken Schienbeinschoner. Er ist mein Vorbild, seit ich überhaupt Fußball spielen kann – Linksfuß, auch eher kleiner, ein Spieler, der mit dem Ball Dinge macht, die brutal sind“, sagte Karl: „Mir gibt das etwas im Kopf, ihn bei mir zu haben.“