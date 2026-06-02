WM: Kane? England-Insider hegt Zweifel

Maximilian Huber 02.06.2026 • 23:16 Uhr Harry Kane führt die englische Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika an. Werden dem Stürmer eine lange Saison und erschwerte Bedingungen vor Ort zum Verhängnis? Ein englischer Reporter hegt Zweifel.

Hinter Harry Kane liegt seine persönlich erfolgreichste Saison. Der Stürmer gewann mit dem FC Bayern München die Bundesliga und den DFB-Pokal, erreichte das Champions-League-Halbfinale und traf wie am Fließband.

Insgesamt 51 Pflichtspiele bestritt Kane mit den Bayern in der abgelaufenen Saison 2025/26. John Murray, Kommentator und Fußball-Korrespondent der britischen Rundfunkanstalt BBC, hegt deshalb Zweifel an der Frische und Fitness des Stürmers für die WM. Vor allem die Hitze und die Höhenlage in Nordamerika könnten für Kane zum Problem werden.

„Die Frage ist: Kann er seine Leistungen auch bei diesen schwierigen Bedingungen in Nordamerika bringen, auch weil er diesen Sommer 33 Jahre alt wird? Ich glaube, Thomas Tuchel muss mit Harry Kane gezielt umgehen und ihn managen, um das Beste aus ihm rauszuholen“, sagte Murray in der SPORT1-Sendung „WM Aktuell“.

Titel mit England? „Wäre die Krone“

In der Gruppenphase trifft England in Gruppe L auf Kroatien (17. Juni in Dallas), Ghana (23. Juni in Boston) und Panama (27. Juni in New York/New Jersey). Die Three Lions brauchen Harry Kane bei 100 Prozent, wenn sie um den WM-Titel mitspielen wollen.

Bei der EM 2024 waren immer wieder Spekulationen zum Fitnesszustand des Superstürmers aufgekommen. Letztlich ging es dennoch bis ins Finale.

„Der englische Kader hat viele Stars. Ob Jude Bellingham, Declan Rice oder Bukayo Saka. Aber: Harry Kane ist der wichtigste Spieler es Kaders, vor allem wegen seiner Führungsqualitäten und der Tore, die er für sein Team erzielt“, stellte Murray klar. „Er hatte beim FC Bayern seine beste Saison der Karriere. Er nimmt bei Englands Hoffnungen auf den WM-Titel eine zentrale Rolle ein.“