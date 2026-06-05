"Wir fahren zur WM, um alle zu vernichten"

Johannes Vehren 05.06.2026 • 11:39 Uhr Frankreich zählt vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu den absoluten Topfavoriten. Rayan Cherki macht der Konkurrenz eine deutliche Kampfansage - und verweist dabei auch die Zusammenspiel mit Bayern-Star Michael Olise.

Die französische Nationalmannschaft hat am Donnerstagabend einen kleinen Dämpfer vor der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kassiert. Dennoch war Rayan Cherki nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Elfenbeinküste äußerst selbstbewusst.

Beim TV-Sender TF1 erklärte der Star von Manchester City, der „seine „Les Bleus“ in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte: „Natürlich haben wir hart trainiert, das machen wir schon die ganze Saison. Es herrscht ein bisschen Müdigkeit, aber das Ziel ist es, am 16. Juni gut zu sein.“ Den WM-Auftakt bestreitet Frankreich gegen Senegal.

Derbe Ansage von Frankreich-Star

Allerdings haderte der 22-Jährige mit der zweiten Halbzeit, in der viel gewechselt wurde: „Das ist ein kleiner Weckruf, der uns hilft, konzentriert zu bleiben.“

Dennoch betonte der Offensivspieler: „Wir fahren nicht als Favorit zur WM, sondern um alle zu vernichten.“ Hierbei verwies Cherki unter anderem auf das Zusammenspiel mit Michael Olise vom FC Bayern.

Cherki lobt Zusammenspiel mit Bayern-Star Olise