"Wir fahren zur WM, um alle zu vernichten"

Die französische Nationalmannschaft hat am Donnerstagabend einen kleinen Dämpfer vor der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kassiert. Dennoch war Rayan Cherki nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Elfenbeinküste äußerst selbstbewusst.
Derbe Ansage von Frankreich-Star
Beim TV-Sender TF1 erklärte der Star von Manchester City, der „seine „Les Bleus“ in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte: „Natürlich haben wir hart trainiert, das machen wir schon die ganze Saison. Es herrscht ein bisschen Müdigkeit, aber das Ziel ist es, am 16. Juni gut zu sein.“ Den WM-Auftakt bestreitet Frankreich gegen Senegal.
Derbe Ansage von Frankreich-Star
Allerdings haderte der 22-Jährige mit der zweiten Halbzeit, in der viel gewechselt wurde: „Das ist ein kleiner Weckruf, der uns hilft, konzentriert zu bleiben.“
Dennoch betonte der Offensivspieler: „Wir fahren nicht als Favorit zur WM, sondern um alle zu vernichten.“ Hierbei verwies Cherki unter anderem auf das Zusammenspiel mit Michael Olise vom FC Bayern.
Cherki lobt Zusammenspiel mit Bayern-Star Olise
„Wir verstehen uns, ohne ein Wort zu sagen. Wenn er in die Mitte zieht, will ich ihm nicht auf die Füße treten. Das ist das Spielverständnis, das wir haben. Es ist wunderbar, mit ihm zusammenzuspielen. Wir haben einen außergewöhnlichen Teamzusammenhalt“, so Cherki abschließend.