Ghana ohne Union-Profi zur WM

SID 02.06.2026 • 07:41 Uhr Gleich drei Bundesliga-Profis haben es nicht in den Kader Ghanas für die WM geschafft. Dafür ist ein Spieler des VfL Wolfsburg dabei.

Bundesliga-Profi Derrick Köhn wird nicht mit Ghana an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 27-Jährige fehlt ebenso wie Ransford Königsdörffer vom FSV Mainz 05 im WM-Aufgebot, das der Verband am Dienstag bekannt gab. Die Nichtnominierung der Bundesliga-Profis hatte sich abgezeichnet, beide fehlten bereits im vorläufigen Kader der Black Stars. Dafür ist der Wolfsburger Jonas Adjetey dabei.

Der Verteidiger, der im Winter aus Basel gekommen war, absolvierte für den VfL lediglich 137 Einsatzminuten beim VfL. WM-Hoffnungen hatte sich auch Darmstadts Patric Pfeiffer gemacht.

WM: City-Star führt Ghanas Aufgebot an

Angeführt wird Ghana nun von Antoine Semenyo. Der Flügelspieler war erst im Winter für 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu Manchester City gewechselt. Auch Inaki Williams von Athletic Bilbao sowie Altstar und Kapitän Jordan Ayew sind dabei.

Das Fehlen von Köhn (drei Länderspiele), Königsdörffer (sieben Länderspiele) und Pfeiffer (ein Länderspiel) hatte sich spätestens mit der plötzlichen Trennung von Nationaltrainer Otto Addo angedeutet. Nach vier Niederlagen in Serie trennte sich der Verband noch in der Nacht nach dem 1:2 gegen Deutschland Ende März von Addo.