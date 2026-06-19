Besondere Ehre für Thomas Tuchel

SID 19.06.2026 • 04:21 Uhr Thomas Tuchel wird eine besondere Ehre zuteil. Englands Teammanager durfte beim Heimspiel der Kansas City Royals einen Wurf ausführen.

Große Ehre für Thomas Tuchel: Oft ist der First Pitch bei einem Baseball-Spiel US-Präsidenten oder Hollywood-Stars vergönnt – diesmal stand Englands Teammanager auf dem Wurfhügel.

Beim Heimspiel der Kansas City Royals in der Major League Baseball (MLB) gegen die St. Louis Cardinals führte der Deutsche am Donnerstag den ersten Wurf aus.

Vor den Augen von Kane: Tuchel führt ersten Wurf aus

Eine willkommene Abwechslung im WM-Alltag: Im weißen Royals-Trikot mit der Nummer 26 schleuderte Tuchel den Ball in den Handschuh von Kansas Citys Trainer Matt Quatraro – unter genauer Beobachtung einiger seiner Spieler wie Kapitän Harry Kane.

„Er hat einen Strike geworfen, also Hut ab vor ihm. Das ist nicht einfach“, sagte der Stürmer von Bayern München.

Kane erzählte, er sei bereits bei ein paar Baseball-Spielen gewesen. Unter anderem habe er selbst vor zwölf Jahren bei einer Partie der Chicago Cubs den First Pitch geworfen. „Es macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß“, sagte Kane.

„Ich schaue mir, ehrlich gesagt, nicht viel von der regulären Saison an, aber verfolge auf jeden Fall gerne die Playoffs und die World Series“, sagte der 32-Jährige.