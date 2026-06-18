Maximilian Lotz 18.06.2026 • 22:27 Uhr Thomas Tuchel stört sich an der Position der Fotografen und beschwert sich bei der FIFA - offenbar mit Erfolg.

Thomas Tuchel hat mit der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien (4:2) einen erfolgreichen Start in die WM hingelegt. Und der Coach der Three Lions kann offenbar noch einen weiteren Erfolg verbuchen.

„Nun schlägt Tuchel die FIFA!“, titelte die Daily Mail und schrieb von einem weiteren Sieg bei der Weltmeisterschaft. Denn: Nach Informationen des englischen Boulevardblattes reagiert der Weltverband auf die Beschwerde des 52-Jährigen.

Demnach werde das FIFA-Protokoll für das Prozedere bei den Nationalhymnen angepasst, sodass nun auch die Trainer mit ihren Assistenten an der Seitenlinie stehen können – mit unverstelltem Blick auf die Mannschaften.

WM: Tuchel fleht die FIFA an

Tuchel hatte sich nach dem Spiel gegen Kroatien darüber beschwert, dass er sein Team vor lauter Fotografen nicht sehen konnte. „Ich bitte die FIFA inständig, die Position der Fotografen während der Nationalhymne zu ändern“, sagte Tuchel.