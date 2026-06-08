Ilkay Gündogan sieht großes Missverständnis bei Leroy Sané

Niklas Senger 08.06.2026 • 10:48 Uhr Ilkay Gündogan bricht vor der WM eine Lanze für Galatasaray-Teamkollege Leroy Sané - und spricht über ein Thema, das viele aus seiner Sicht falsch deuten.

Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan traut Leroy Sané bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko einiges zu. Wie der 35-Jährige im Bild-Interview erklärte, gebe Sané der Nationalmannschaft eine Qualität, „die kein anderer so in der Art hat“.

Beim 2:1-Sieg im letzten Test gegen die USA absolvierte Sané – der nach der Verletzung von Lennart Karl in die Startelf rückte – eine Partie, die wohl sinnbildlich für die gemischte Wahrnehmung der Öffentlichkeit steht. Nach starkem Beginn tauchte der Flügelspieler lange ab und erzielte letztlich doch den Siegtreffer (57.).

Sané? „Da kann sich jeder Trainer glücklich schätzen“

„Sein Jahr war ähnlich wie meins, ehrlich gesagt. Sehr turbulent, mit Höhen und auch Tiefen“, blickte Gündogan auf die Saison seines Mitspielers bei Galatasaray Istanbul zurück, merkte aber auch an: „Er hat es aber immer geschafft, sich aus den schwierigen Momenten sehr gut rauszukämpfen. Er hat die Saison sehr gut beendet. Das Tor gegen die USA wird ihm noch weiter Selbstvertrauen geben – das war wichtig.“

Ob Sané seine Qualitäten bei der WM „dann von Anfang an oder nur für ein paar Minuten beweist“, müsse laut Gündogan der Bundestrainer entscheiden, „aber ich glaube, so einen Mann im Kader zu haben – da kann sich einfach nur jeder Trainer glücklich schätzen.“ Dass Sané von den deutschen Fans dennoch sehr kritisch beurteilt wird, habe laut Gündogan hingegen einen besonderen Grund.

Gündogan erklärt das große Problem von Sané

„Das einzige Problem ist bei ihm, dass er seine Verärgerung manchmal ein bisschen sehr offensichtlich raushängen lässt, wenn im Spiel mal etwas nicht 100 Prozent klappt. Aber das ist auch was Gutes, ehrlich gesagt, weil man merkt, dass ihm Dinge nicht egal sind“, schilderte der ehemalige Nationalspieler.

Von außen habe Sané „den Stempel aufgedrückt bekommen, dass er sich nicht kümmert, dass es ihm egal ist“, doch dies entspreche nicht der Wahrheit. Stattdessen ärgere sich Sané extrem viel, auch „über sich selbst“.