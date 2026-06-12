Haaland geht fremd: Besuch beim Eishockey

Erling Haaland hat sich fünf Tage vor dem WM-Auftaktspiel der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft beim Eishockey entspannt. Der Superstar vom englischen Premier-League-Klub Manchester City verfolgte gemeinsam mit mehreren Mitspielern das 4:2 der Carolina Hurricanes gegen die Vegas Golden Knights, durch das die Gastgeber in der Best-of-Seven-Serie 3:2 in Führung gingen.
Haaland mit überraschendem Auftritt
Die Hurricanes spielen in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina, das norwegische WM-Quartier befindet sich im rund 130 Kilometer entfernten Greensboro. Haaland, stilecht gekleidet in einem Trikot von Carolina, lächelte und winkte, als er auf den Videowänden in der Arena eingeblendet wurde. Mehrfach schwenkte er außerdem begeistert ein sogenanntes Rally-Handtuch, das vor dem Spiel verteilt worden war.
Der 25 Jahre alte Haaland nimmt zum ersten Mal an einer WM-Endrunde teil. Sein Debüt feiert er am 16. Juni in Boston gegen den Irak, es folgen in der Gruppe I Spiele gegen den Senegal und Frankreich. Die norwegischen Fußballer nehmen erstmals seit 1998 wieder an einer Endrunde teil. Die Eishockey-Nationalmannschaft des Landes hatte bei der WM in der Schweiz im Spiel um Platz drei gegen Kanada die Bronzemedaille gewonnen.