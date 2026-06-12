Haaland geht fremd: Besuch beim Eishockey

SID 12.06.2026 • 06:03 Uhr Vor dem Auftaktspiel der Norweger besucht der Superstars das NHL-Spiel zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights.

Erling Haaland hat sich fünf Tage vor dem WM-Auftaktspiel der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft beim Eishockey entspannt. Der Superstar vom englischen Premier-League-Klub Manchester City verfolgte gemeinsam mit mehreren Mitspielern das 4:2 der Carolina Hurricanes gegen die Vegas Golden Knights, durch das die Gastgeber in der Best-of-Seven-Serie 3:2 in Führung gingen.

Die Hurricanes spielen in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina, das norwegische WM-Quartier befindet sich im rund 130 Kilometer entfernten Greensboro. Haaland, stilecht gekleidet in einem Trikot von Carolina, lächelte und winkte, als er auf den Videowänden in der Arena eingeblendet wurde. Mehrfach schwenkte er außerdem begeistert ein sogenanntes Rally-Handtuch, das vor dem Spiel verteilt worden war.