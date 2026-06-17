Haaland nach WM-Gala gefeiert! "Keine Bühne ist ihm zu groß"

Niklas Trettin 17.06.2026 • 11:56 Uhr Erling Haaland hat ein furioses WM-Debüt erlebt. Entsprechend ausgiebig feiert die Presse den Norweger im Nachgang.

Die Erwartungen waren gewaltig, aber Erling Haaland lieferte. Beim ersten WM-Auftritt seiner Karriere führte der Stürmer Norwegen mit zwei Treffern zu einem 4:1 (2:1) gegen den mutig auftretenden Außenseiter Irak und bescherte den Skandinaviern einen gelungenen Start in die Weltmeisterschaft. Kein Wunder, dass Haaland anschließend einmal mehr die internationalen Schlagzeilen bestimmte.

„Keine Bühne ist ihm zu groß – Haaland feiert einen fulminanten WM-Einstand“, schrieb die BBC und verwies auf eine bemerkenswerte Konstanz in der Karriere des Angreifers. Schon bei seinem Debüt in der Champions League für Red Bull Salzburg erzielte Haaland einen Hattrick, ebenso bei seinem ersten Bundesligaspiel für Borussia Dortmund. Für Manchester City traf er bei seinem Premier-League-Debüt doppelt – und nun auch bei seinem ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft.

Haaland? „Jetzt ist er Messi auf den Fersen“

Die spanische Zeitung As begrüßte den Norweger daher mit der Schlagzeile: „Willkommen, Cyborg.“ Auch dort wurde Haaland als Schlüsselfigur des Erfolgs ausgemacht. „Norwegen gewann sein erstes WM-Spiel gegen den Irak dank eines Doppelpacks von Haaland. Der Stürmer ließ sich von seinem Debüt auf dieser Bühne nicht beeindrucken“, analysierte das Blatt weiter. Die Daily Mail fasste den Abend dagegen deutlich knapper zusammen: „Erling Haalands WM-Debüt verlief genau wie erwartet: mit Toren.“

Auch in seiner Heimat dominierte Haaland die Nachberichte. „Haaland glänzt bei seinem WM-Debüt – und wird dafür überall gefeiert“, merkte unter anderem der Sender NRK an. Die Zeitung Dagbladet geriet noch stärker ins Schwärmen und war sich gleich sicher: „Er macht bei dieser WM alle fertig. Ein lächelnder Haaland wird weltweit für seine wahnsinnige Leistung gelobt. Jetzt ist er Messi auf den Fersen.”

Nach WM-Sieg: Haaland gab Partybefehl

Der 25-Jährige selbst blieb trotz seiner Gala vergleichsweise nüchtern. Auf die Frage nach seinem Platz unter den besten Stürmern der Welt antwortete er selbstbewusst, aber ohne große Töne. „Ich würde sagen, dass ich dazugehöre“, sagte Haaland und schob hinterher: „Ich glaube nicht, dass ich diese Saison die meisten Tore geschossen habe, also statistisch gesehen bin ich es nicht. Denn ich denke, Harry Kane und Kylian Mbappe haben mehr Tore als ich geschossen. Das ist die Realität, also bin ich es nicht.“