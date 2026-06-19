Hoeneß zieht über die WM her

SID 19.06.2026 • 20:54 Uhr Bayern-Patron Uli Hoeneß hält grundsätzlich gar nichts von dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Er sieht das Turnier sehr kritisch.

Klub-Patron Uli Hoeneß (74) von Bayern München verspürt „überhaupt keine Lust“, die WM vor Ort live zu verfolgen. „Dabei hat mir ein Bekannter angeboten, während der WM kostenlos in seinem Haus in Florida zu wohnen“, sagte Hoeneß in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Er fügte hinzu: „Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte.“ Schließlich liege die Immobilie „fünf Minuten entfernt von Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump.“

Hoeneß hält ganz grundsätzlich nichts von dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada – auch wegen der horrenden Kosten für die Fans.