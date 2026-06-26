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Historischer Moment! WM-Torrekord schon jetzt gebrochen

Historischer WM-Moment

Die Weltmeisterschaft 2026 hat so viele Teams und Spiele wie keine Endrunde zuvor. Somit fallen auch mehr Tore. Der vorherige Rekord wurde bereits jetzt übertroffen.
Zwei Spiele ohne eigenes Tor, vorzeitig ausgeschieden: Es war eine WM zum Vergessen für die Türkei. Im letzten Gruppenspiel zeigt das Team aber eine Reaktion, sorgt für ein unterhaltsames Spiel und wird ganz spät belohnt.
Niklas Trettin
Die Weltmeisterschaft 2026 hat so viele Teams und Spiele wie keine Endrunde zuvor. Somit fallen auch mehr Tore. Der vorherige Rekord wurde bereits jetzt übertroffen.

Die Weltmeisterschaft 2026 setzt auch in Sachen Toranzahl neue Maßstäbe. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wurde bereits während der Gruppenphase ein neuer Rekord für die meisten Treffer bei einer Endrunde aufgestellt. Für den historischen Moment sorgte US-Verteidiger Auston Trusty. 

Im Spiel der USA gegen die Türkei, die bereits zuvor ausgeschieden war, brachte Trusty die Gastgeber nach drei Minuten in Führung. Letztlich setzten sich die Europäer noch mit 3:2 durch. Doch an der Bedeutung des Treffers änderte das nichts. 

Trustys Führungstor war das 173. Tor des laufenden Turniers. Damit wurde der bisherige WM-Rekord von 172 Treffern von der Endrunde 2022 in Katar bereits zur Mitte des dritten Gruppenspieltags übertroffen. Dass die Bestmarke in Nordamerika fiel, überrascht allerdings kaum. Allein schon wegen des neuen Turniermodus.

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WM: Neuer Modus bringt mehr Tore mit sich

Erstmals nehmen 48 statt 32 Nationen an der Weltmeisterschaft teil. Dadurch steigt die Zahl der Partien von 64 auf 104 – und damit zwangsläufig auch die Zahl möglicher Tore. Bemerkenswert bleibt dennoch der Zeitpunkt: Der Rekord wurde bereits im 60. von insgesamt 104 Turnierspielen aufgestellt.

Bis zum Abschluss der Vorrunde stehen zwölf weitere Begegnungen aus, anschließend folgen 32 Spiele in der K.o.-Runde. Die neue Bestmarke dürfte bis zum Finale also noch deutlich steigen. 

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