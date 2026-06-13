Hohe Einschaltquoten bei USA-Auftakt

SID 14.06.2026 • 01:43 Uhr Die Übertragung auf den englischsprachigen Kanälen erreicht einen Rekord. Insgesamt werden 25 Millionen Fans verzeichnet.

Das Auftaktspiel der US-Nationalmannschaft gegen Paraguay (4:1) hat den übertragenden Sendern und Streamingdiensten in den USA enorm hohe Einschaltquoten beschert.

Die Übertragung in Englisch bei Fox, Tubi und Fox One verfolgten knapp 16 Millionen Menschen – Rekord für ein Spiel des „USMNT“ (U.S. Men’s National Team). Auf den spanischsprachigen Kanälen Telemundo, Peacock und Telemundo Deportes kamen weitere neun Millionen hinzu.

WM-Auftaktspiel erreicht Topquoten im TV

Bereits das WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) am vergangenen Donnerstag war in den USA auf großes Interesse gestoßen. Mit 6,31 Millionen Zusehern erreichte Fox die beste Quote jemals bei einem im englischsprachigen Fernsehen übertragenen WM-Gruppenspiel, an dem das US-Team nicht beteiligt war.