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Hohe Einschaltquoten bei USA-Auftakt

Hohe Einschaltquoten bei USA-Auftakt

Die Übertragung auf den englischsprachigen Kanälen erreicht einen Rekord. Insgesamt werden 25 Millionen Fans verzeichnet.
Die USA brillieren zum WM-Auftakt gegen Paraguay und feiern einen nie gefährdeten 4:1-Erfolg. Der Gastgeber setzt damit ein erstes dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz.
SID
Die Übertragung auf den englischsprachigen Kanälen erreicht einen Rekord. Insgesamt werden 25 Millionen Fans verzeichnet.

Das Auftaktspiel der US-Nationalmannschaft gegen Paraguay (4:1) hat den übertragenden Sendern und Streamingdiensten in den USA enorm hohe Einschaltquoten beschert.

Die Übertragung in Englisch bei Fox, Tubi und Fox One verfolgten knapp 16 Millionen Menschen – Rekord für ein Spiel des „USMNT“ (U.S. Men’s National Team). Auf den spanischsprachigen Kanälen Telemundo, Peacock und Telemundo Deportes kamen weitere neun Millionen hinzu.

WM-Auftaktspiel erreicht Topquoten im TV

Bereits das WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) am vergangenen Donnerstag war in den USA auf großes Interesse gestoßen. Mit 6,31 Millionen Zusehern erreichte Fox die beste Quote jemals bei einem im englischsprachigen Fernsehen übertragenen WM-Gruppenspiel, an dem das US-Team nicht beteiligt war.

In Los Angeles verfolgten am Freitagabend zudem beim Fan-Fest im Coliseum (Olympiastadion von 1932, 1984 und 2028) rund 35.000 Menschen die Übertragung auf einer Großbildleinwand.

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