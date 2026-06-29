Hummels-Prognose für die deutsche Aufstellung

Fußball-Weltmeister Mats Hummels erwartet für das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Abend (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) eine Versetzung von Kapitän Joshua Kimmich ins Zentrum.
Hummels-Prognose für DFB-Startelf
Mats Hummels glaubt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann umdenkt - und nicht mehr Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufstellt.
„Je näher das Spiel rückt, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, dass er auf der Sechs startet – und wir rechts hinten 2014er-Vibes mit einem Innenverteidiger kriegen“, sagte Hummels bei MagentaTV.
Hummels: Anton rein, Pavlovic raus
Hummels sieht den Münchner Aleksandar Pavlovic „als erste Option, um rauszurotieren, die Kombination aus Pavlovic und Nmecha passt nicht optimal. Ich glaube, dass Felix das individuell bessere Turnier spielt.“
Da Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt hat, Nathaniel Brown wieder für David Raum auf die linke Abwehrseite zu stellen, hat Hummels für rechts eine andere Vermutung: „Ich glaube, wir sehen eher Waldemar Anton.“
Nagelsmann hatte die Personalie Kimmich auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel in Foxborough offengelassen.