Hummels-Prognose für die deutsche Aufstellung

SID 29.06.2026 • 18:33 Uhr Mats Hummels glaubt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann umdenkt - und nicht mehr Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufstellt.

Fußball-Weltmeister Mats Hummels erwartet für das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Abend (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) eine Versetzung von Kapitän Joshua Kimmich ins Zentrum.

„Je näher das Spiel rückt, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, dass er auf der Sechs startet – und wir rechts hinten 2014er-Vibes mit einem Innenverteidiger kriegen“, sagte Hummels bei MagentaTV.

Hummels: Anton rein, Pavlovic raus

Hummels sieht den Münchner Aleksandar Pavlovic „als erste Option, um rauszurotieren, die Kombination aus Pavlovic und Nmecha passt nicht optimal. Ich glaube, dass Felix das individuell bessere Turnier spielt.“